Una señora deja de recibir su cheque de retiro justo después de enviudar

Alrededor de 70 millones de estadounidenses reciben algún beneficio de la administración del seguro social y muchos de ellos son personas jubiladas que dependen de sus cheques de retiro. Ese es el caso de una residente de Miami que contactó a Telemundo 51 Responde cuando no recibió su cheque de retiro.

Maria Correa estuvo casada con su primer y único novio por 57 años, tenía solo 15 añitos cuando lo conoció y lo esperó por 10 años mientras él fue preso político en Cuba. Hacían todo juntos y hasta tenían una sola cuenta de bancos donde les entraban sus cheques de retiro.

Ofelia Correa, hermana de Maria Correa, relata: "sucede que en julio el esposo falleció y el esposo era el principal en la cuenta que ellos tenían juntos. Entonces le depositan el cheque el día 2 de agosto que es el salario de julio y al día siguiente se lo extraen de la cuenta".

Ofelia Correa, la hermana de Maria, le ayuda con sus asuntos porque ella quedó con problemas del habla y de movilidad después de un trasplante de hígado. Cuenta que apenas desapareció el cheque del retiro de la cuenta de Maria, ella contactó a la administración del seguro social.

"Me dijeron: 'no eso lo vamos a solucionar más o menos en una semana, ya nosotros le restablecemos el cheque'. Pasó la semana, no sucedió nada y decidimos ir al social security personalmente y fuimos tres veces", cuenta Ofelia que las tres veces le dijeron que se solucionaría pero pasó el tiempo y en septiembre decidieron contactar a Telemundo 51 Responde.

"Ese mismo día por la tarde el social security me llamó y como yo la represento a ella porque ella tiene sus problemas del habla entonces me dijeron bueno mire vamos a someter el cheque otra vez si no lo recibe en una semana el jueves próximo me viene a ver me llamó la supervisora", comenta Ofelia.

Pero esta vez, el cheque por $1059 dólares, correspondientes al mes de julio le llegó. "Ya felices y contenta porque realmente las personas mayores que vivimos retirados, vivimos cheque a cheque y la ausencia de un cheque en todo un mes es un gran problema y una gran preocupación".

En un comunicado la directora regional de comunicaciones del seguro social dijo: “Debido a las leyes de privacidad no podemos hablar de casos individuales. Sin embargo, solicitamos a cualquier persona que no haya recibido sus beneficios programados del Seguro Social que se comunique con nuestro número gratuito nacional 1-800-772-1213 o con su oficina local para obtener ayuda”.

En el caso de Maria, luego que contactamos a la agencia, ellos no solo la llamaron para ayudarla sino después le dieron seguimiento para confirmar que había recibido su cheque.