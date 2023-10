Un hacker se apodera de la página de Facebook de María Conchito Alonso

Como muchos famosos, la cantante y actriz María Conchita Alonso se conecta con sus seguidores a través de las redes sociales. Es tan auténtica que nombró su reciente show autobiográfico “Sinvergüenza” pero irónicamente el verdadero sin vergüenza -dice- es un pirata cibernético o hacker que se apoderó de su página oficial de Facebook luego de hacerse pasar por productor de un podcast.

“Mi manager de la actuación en Los ángeles me manda un email y me dice que hay una persona que me quiere hacer un podcast”, cuenta la cantante y actriz, quien dice que el supuesto productor le dijo que el podcast sería a través de una plataforma de Facebook Live que te permite escuchar entrevistas en vivo con tus artistas favoritos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“El día antes de que íbamos a hacer la supuesta entrevista. Yo fui y le di acceso a mi Facebook”, cuenta Alonso, quien relata que después de eso el supuesto productor comenzó a mostrarle como sería el podcast. “Al poco tiempo, se descontrola mi Facebook”, recuerda la cantante y actriz.

Maria Conchita Alonso dice que tanto ella como quienes manejan sus redes perdieron control de su página oficial y han pasado semanas y no han podido arreglar la situación algo que le afecta profesionalmente.

“Necesito tener social media”, recalca Alonso, quien intentando recuperar su cuenta, envió un correo a través de los canales que ofrece Facebook para comprobar que era ella, pero no recibió respuesta.

Nosotros también le escribimos varias veces a los contactos de prensa de Facebook pero no contestaron.

Su caso, no es aislado. La comisión federal de comercio dice que quejas por robo de identidad en redes sociales aumentó casi el 50% desde el 2019, cuando comenzó la pandemia. Y las personas con las que hablamos en los últimos años dicen que solucionar el problema no ha sido fácil.

“Facebook debería tener algo que tú puedas contactar a una persona para que te ayuden a resolver algo que se te fue de las manos”, remarca Alonso.

Según expertos, Meta, la compañía matriz de Facebook, no tiene suficientes empleados para enfrentar la enormidad de este problema.

“Tres mil millones de personas usan las plataformas de Meta, es un objetivo gigante para quienes quieren robar cuentas y cometer estafas. El asunto es que Meta tiene 75,000 empleados y si quisiéramos ser generosos quizás 5% manejan estos problemas. Estamos hablando de un empleado por cada millón de usuarios”, explica Scott Shapiro, director del laboratorio de ciberseguridad de Yale.

Para proteger tu página, el experto de Yale recomienda usar contraseñas que no se pueden adivinar fácilmente y sobre todo autenticación de dos factores. Si esta protección no está activada, el estafador lo va a hacer cuando tome control del perfil, y probablemente ya no podrás recuperar tu cuenta. Ese es el problema que tiene María Conchita Alonso, quien no logra seguir los pasos que da Facebook porque ya no puede entrar a su cuenta.

La última vez que hicimos una historia como esta, los contactos de prensa si nos respondieron y los usuarios eventualmente recuperaron sus cuentas. En ese entonces, Meta nos confirmó que no tienen una línea telefónica de ayuda al cliente y nos enviaron estos enlaces con consejos para proteger las cuentas:

Servicio de ayuda de Facebook

Servicio de ayuda a negocios

Medidas de seguridad para negocios