Siguen cerradas las oficinas del seguro social

Una de las oficinas gubernamentales que permanece cerrada al público es la administración del seguro social. Aunque la agencia dice que está atendiendo al público a través del internet y por teléfono, varios residentes de Hialeah contactaron al equipo de Telemundo 51 Responde diciendo que no han podido conseguir empleo porque no tienen como recibir su número de seguro social.

Perla Cordovis, su hijo y Roberto López son algunos de los televidentes que contactaron a Telemundo 51 Responde pidiendo ayuda.

“Tenemos la residencia, la green card que le dicen y hemos tratado de aplicar para varios trabajos, pero no tenemos el seguro social”, dice Cordovis. “Nos topamos con ese problema que está todo cerrado”, agrega López. Se refiere a las oficinas de la administración del seguro social que están cerradas al público.

En su portal, la administración del Seguro Social dice que están atendiendo por internet o teléfono. “He llamado incontables veces a las oficinas del seguro social y me dicen, espere, espere, pero en espera ya son tres meses y estamos en plena crisis”, dice Cordovis.

Ella agrega que ha tenido que enfrentar esta crisis sin trabajo. “Cada vez que aplicamos, siempre en las aplicaciones que se hacen online hay un reglón que dice ponga su número de seguro social y no lo tenemos, no podemos seguir la aplicación”, explica Cordovis.

Sin saber qué hacer, los tres contactaron a Telemundo 51 Responde. “Nosotros necesitamos trabajar, yo no quiero que me den ayuda, yo no quiero bonos de comida, yo quiero trabajar”, dice Cordovis.

Horas después de que el equipo de Telemundo 51 Responde se comunicara con la oficina del Seguro Social, Cordovis dice “la portavoz me llamó muy amable me dijo que no tuviera problemas que me iba a ayudar”. Poco después, dice que el personal de la oficina de Hialeah la contactó para darle una cita.

“Gracias a la gestión que Telemundo hizo estuvimos aquí en la oficina, nos dieron una cita para hoy a las 9 de la mañana”, dijo Cordovis afuera de la oficina del Seguro Social en Hialeah. “La cita era solo para mí pero hablé con la oficial que salió, le di los documentos de mi hijo y me entregó el documento del Seguro Social a los dos”, dice Cordovis.

En un comunicado, la agencia nos dijo: “El Seguro Social asigna la gran mayoría de los Números de Seguro Social y emite tarjetas al nacer. La SSA continuará procesando nuevas solicitudes de tarjetas a través de nuestros procesos automatizados para recién nacidos … También continuaremos procesando SSN y tarjetas para ciertos inmigrantes legales. Si estos procesos automatizados no están disponibles, es posible que podamos ofrecer una cita en la oficina”.

Para pedir una cita, llama a tu oficina de seguro social más cercana. Encontrarás la información entrando a: https://www.ssa.gov/espanol/coronavirus/

Roberto concretó una cita para este miércoles mientras que Perla y su hijo ya tienen números de seguro social y esperan recibir su tarjeta dentro de 10 días. “Estamos muy contentos por la gestión que hicieron por nosotros, muy rápida la gestión y muy eficiente la verdad”, dice Cordovis.

Es importante recalcar que las oficinas del seguro social están cerradas al público así que no lo atenderán si se presenta sin cita. En cuanto a conseguir un empleo, la agencia nos dijo que los empleados no necesitan proporcionarle su número de seguro social a un empleador hasta que sean contratados.