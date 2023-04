Residentes se quejan de falta de estacionamientos en su comunidad

Un video captado por residentes del complejo de apartamentos Madison Point en Naranja los muestra dando vueltas buscando donde estacionar en la noche. Se ve cómo todos los espacios de estacionamiento del reparto están ocupados obligando a algunos a dejar sus autos en la calle y mal estacionados.

Raiza Reyes, quien vive en Madison Point, dice que es un lugar muy moderno y, en general, la gerencia responde bien a cualquier problema que tengan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“No tengo queja de eso. El problema es que no tuvieron en cuenta en los parqueos de condominio, que está muy mal porque uno viene cansado de trabajar y no encuentra ni un parqueo. Y si lo pones en un estacionamiento mal, viene la grúa y te lo lleva y no amanece el carro”, dice Reyes.

El complejo de apartamentos fue inaugurado el año pasado y sus residentes dicen que los problemas comenzaron hace poco.

Algo que recalca Miguel Castro, otro residente de Madison Point, “aquí remolcan carros todos los días ... al principio no veía tanto problema porque éramos menos, pero según se fueron mudando los vecinos, el parqueo disminuyó drásticamente”.

“A veces tengo que tomar taxi para no perder el parqueo que tenemos”, cuenta Giseyden Borrego, residente de Madison Point.

Los residentes dicen que aparte del inconveniente, la situación les está costando caro. “Pierde uno tiempo en buscar el carro, pagar y no puede ese día ir a trabajar. Y no dan solución”, asegura Raiza Reyes.

La solución que ofreció la gerencia fue darles una calcomanía por residente para que pudieran estacionar. “Pero resulta ser que los parqueos están llenos cuando uno llega de carro sin stickers. Entonces remolcan los carros que tienen stickers que están parqueado en la calle porque no le queda más remedio”, dice Miguel Castro.

Cuando contactamos a la gerencia del edificio dijeron que están “conscientes de las preocupaciones de estacionamiento”, agregando: “Royal American Management administra la propiedad, pero no participamos en la construcción del edificio ni en la planificación que se incluyó en el diseño del estacionamiento. La cantidad de espacios de estacionamiento asignados estás en línea con las regulaciones del condado Miami-Dade”.

Cuando contactamos al condado Miami-Dade dijeron que “el requisito del código para esta propiedad exige 166 espacios de estacionamiento. El desarrollador proporcionó 182”.

El abogado de bienes raíces, Juan “JJ” Perez dice que no se exige que cada unidad de un complejo tenga un estacionamiento asignado. “Lo que la ley dice es que hay que cumplir con la zonificación de esa área, porque diferentes áreas tienen diferentes zonificaciones”, explica Perez.

O sea, en este caso, aunque Madison Point tiene 263 apartamentos, pueden tener 182 espacios de estacionamiento y hacer cumplir las reglas que ya han establecido.

El abogado explica que, en todo condominio, la gerencia puede hacer cumplir sus reglas con tal que lo hagan de manera equitativa.

“En otras palabras, no pueden escoger a una familia o a un grupo de personas y enforzarles a ellos las normas y las leyes y a este grupo de personas o estas familias no hacen lo mismo si es que están cometiendo los mismos errores. Tiene que hacer lo mismo por todos en la comunidad. Si no lo hacen de esa forma, pierden el derecho de forzar esas normas”, explica el abogado de bienes raíces, Juan “JJ” Perez.

Nuestro equipo contacto a la empresa que remolca los vehículos y dijeron que ellos son contratados por diferentes condominios y propietarios para hacer cumplir sus reglas. Nos enviaron una foto del vehículo de la televidente que nos escribió inicialmente mostrando que estaba mal estacionado pero como cortesía le devolvieron el dinero.