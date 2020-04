Qué hacer si no tienes para pagar la hipoteca o alquiler este mes

Llegó el 1 de abril cuando muchos tienen que pagar el alquiler o la hipoteca, pero debido a las medidas adoptadas para frenar el coronavirus, no todos tienen dinero para enviar esa mensualidad.

Más de 3 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada y hoy muchos están recibiendo cuentas de alquiler diciendo que deben pagar a tiempo para evitar recargos.

“En estos tiempos hay que seguir pagando la renta, según la ley”, dice el abogado Juan Pérez.

El abogado, especialista en bienes raíces, dice que si no tienes cómo pagar porque perdiste el empleo debido a la crisis por el coronavirus, debes comunicarte inmediatamente con el propietario para tratar de llegar a un acuerdo temporal, hasta que recibas asistencia de desempleo o el cheque del estímulo económico.

Tanto el alguacil de Broward como la policía de Miami-Dade han parado temporalmente los desalojos de inquilinos, pero todos tendrán que, en algún momento ponerse al día porque ese alivio es temporal.

Michael Liu, director del Departamento de Vivienda Pública de Miami-Dade, dice que si recibes vales de sección 8 o vives en uno de los edificios de bajos recursos del condado y perdiste el empleo, no tendrás que pagar alquiler si sometes un formulario de pérdida de ingresos, ya que lo que pagas en esos programas depende del ingreso que recibes.

Debes contactar a la gerencia de tu edificio público o al departamento de viviendas para iniciar el proceso. Si pagas tarde, no te impondrán multas este mes.

Si lo que no puedes pagar es tu hipoteca, algunos bancos están ofreciendo asistencia.

Por ejemplo, Bank of America está recibiendo solicitudes para diferir pagos y esas letras se le agregaran al final de la hipoteca. Ally está difiriendo pagos de hipotecas por hasta 120 días sin penalidades y TD Bank por hasta 6 meses. Tanto en Ally como TD Bank el interés se acumula. Wells Fargo, por su parte, está otorgando una suspensión de pagos de hipotecas por tres meses a aquellos que soliciten asistencia.

Otros bancos que están trabajando de alguna forma con sus clientes incluyen: Chase, Capital One, Citibank y HSBC.

Muchos bancos han cerrado algunas sucursales para contener la propagación del coronavirus así que es recomendable comunicarse con ellos vía internet.

“Yo les recomiendo a todos que llamen a su banco donde tienen la hipoteca y que les expliquen, mira, he perdido mi trabajo, no he ganado nada el último mes”, dice Alex Sánchez, presidente de la Asociación de Banqueros de la Florida .

A nivel nacional, Fannie Mae y Freddie Mac han suspendido las ejecuciones hipotecarias o “foreclosures” y no están cobrando penalidades por pagos atrasados. El gobierno federal también ha suspendido las ejecuciones hipotecarias aseguradas por la administración federal de vivienda o FHA.