Qué hacer si no te pagan por tu trabajo

Aunque te guste tu trabajo, lo cierto es que todos necesitamos que nos paguen el sueldo, pero ¿Qué pasa si no nos pagan? Eso se preguntaban varios trabajadores que contactaron a Telemundo 51 Responde reclamando precisamente eso.

El grupo de siete trabajadores llegaron a los estudios de Telemundo 51 en diciembre para denunciar que trabajaron para una empresa y no les pagaron. “Yo perdí alrededor de 1,500 dólares”, dijo Mitchell Sanpron mientras que otros dos trabajadores, Manuel Rodriguez y José Hernandez, ambos dijeron que perdieron “mil doscientos cuarenta dólares.

Los obreros dicen que trabajaron pintando edificios nuevos en Miami para una empresa de pintura el año pasado. Dicen que, al principio, una de las directoras de la empresa Marilyn Jaramillo les pagaba con cheques, pero luego comenzaron los problemas. “Duramos un mes sin cobrar y después que duramos un mes sin cobrar entonces fue que nos empezaron a pagar en efectivo”, dijo Oswaldo Albuergues, otro trabajador.

Cuentan que cuando les pagaban en efectivo, Jaramillo les hacía firmar declaraciones diciendo que habían recibido su sueldo. Pero todo cambio en noviembre cuando aseguran que ella les quedo debiendo dos semanas de trabajo y desapareció. “Todos somos personas responsables, trabajadoras, el trabajo se realizó y lo que queremos es que nos respondan”, dijo Anderson Rojas Hernandez, otro trabajador. Por eso dicen que contactaron a Telemundo 51 Responde.

Cuando nuestro equipo contactó a Marilyn Jaramillo, nos dijo que ella no estaba a cargo de los trabajadores durante el tiempo que los pagos no se hicieron, aunque ellos indican que ella manejaba la obra. Descubrimos que, debido a una ruptura en relaciones, ella fue removida de la empresa para la cual inicialmente trabajaban los obreros y durante el tiempo donde los pagos supuestamente fallaron, la empresa a cargo de la obra era Diverse Design cuya dueña no contesto nuestras llamadas y mensajes.

Buscando alivio, los trabajadores presentaron quejas con la oficina de protección al consumidor de Miami-Dade que investiga casos de supuesto robo de salario. “Cualquier persona que está trabajando en el condado de Miami Dade puede hacer un reclamo de robo de salario. Pero tienen que asegurarse que es un empleado nosotros no le podemos asistir a los contratistas independientes,” dijo Bryant Avecedo, portavoz de la oficina de protección al consumidor Miami-Dade.

Para calificar para el programa, el trabajo debe haberse realizado en el condado dentro de los últimos 12 meses, el monto que reclamas debe exceder los 60 dólares y debes tener pruebas de que eras empleado como recibos de pago o formularios W-2.

La oficina de protección al consumidor de Miami-Dade confirmó que esta investigando el caso, pero no puede dar detalles al respecto. Mientras esa investigación concluye, los obreros dicen que siguen sin ser compensados por la mano de obra que hicieron. Manuel Rodriguez dice que no es fácil pintar edificios a sus 61 años. Cuando le preguntamos por qué lo hace, contestó, “por necesidad y es triste que jueguen con la necesidad de uno”.

Gracias a la ordenanza de robo de salario de Miami-Dade, la oficina de protección al consumidor logró recuperar cerca de 400,000 dólares en sueldos perdidos en el 2018. Si deseas presentar una queja de robo de salario en Miami-Dade puedes llenar el siguiente formulario y enviárselo a la dirección o fax en el documento: http://www.miamidade.gov/business/library/forms/wage-intake-form.pdf

En Broward, puedes hacer lo mismo en este sitio web: https://www.broward.org/Intergovernmental/Documents/WageRecoveryComplaintForm.pdf