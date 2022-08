Qué hacer si el ascensor de tu edificio está roto

Si has vivido en un edificio de apartamentos de más de dos pisos, sabes que cuando se rompe el ascensor, la vida se hace difícil. Eso le paso a residentes de un edificio de 8 pisos en la ciudad de Miami y cuando paso casi un mes sin que se arreglara, llamaron a Telemundo 51 Responde.

Por casi un mes, Evelyn Perez dice que para entrar o salir de su apartamento, le toco subir y bajar escaleras. “No soportaba esto, imagínate 6 pisos, llegaba cansada del trabajo, mis dos hijos, mi bebe, nada más de ver empezaba a llorar”, dice Perez. Cuenta que vive en el sexto piso y su hija de un año tenía que subir los 6 pisos mientras ella cargaba a su bebe de seis meses porque el ascensor estaba roto.

El día que nuestro equipo visito el edificio, otra residente que vive en el séptimo piso dijo estar pasando mucho trabajo para pasear a su perro. “Tengo un perrito Korgi y lo tengo que cargar, él no puede bajar, pero puede subir pero lo tengo que cargar”, dice la residente.

Los residentes del edificio ubicado en el noroeste de la ciudad de Miami dicen que realmente no sabían que hacer ya que no recibían respuesta de cuando se arreglaría el ascensor. “Yo en verdad logre saber el detalle absolutamente todo porque primero me comunique con Telemundo después de haber tratado de comunicarme con medio mundo y no pude lograr absolutamente nada”, dice Perez.

Fuimos nosotros los que le explicamos que existen oficinas gubernamentales encargadas de asegurar el buen funcionamiento de ascensores. En el caso de Evelyn, la pusimos en contacto con la Oficina de Seguridad de Ascensores de la ciudad de Miami quien nos dijo que se comunicarían con “la empresa de ascensores que actualmente está trabajando en la reparación de este ascensor para una actualización”.

Horas más tarde Evelyn dice que recibió una llamada de esa agencia. “Me explico que iban a arreglarlo hoy, que habían ordenado una pieza y en esa pieza faltaba una tarjeta”, dice Perez. Y así, un día después de que nos contactamos con la agencia, el ascensor se arregló.

Las oficinas de seguridad de ascensores existen tanto en la ciudad de Miami como en los condados de Miami-Dade y Broward. Esas oficinas emites permisos y se aseguran de que los ascensores estén en buen funcionamiento así que si no consigues respuesta por tu parte, puedes contactarlos a ellos. A continuación encontraras enlaces a esas oficinas:

https://www.broward.org/Building/Elevators/Pages/Default.aspx

https://www.miamidade.gov/global/business/facilitiesandfueling/elevator-safety.page

https://www.miamigov.com/Permits-Construction/Elevators