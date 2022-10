Problemas con goteras en asociación en Hialeah

Cuando uno vive en un condominio, la asociación se suele hacer cargo de las paredes exteriores y el techo. Por eso cuando una residente de un conocido reparto de Hialeah tuvo goteras, contacto a su asociación, pero dice que cuando le parcharon un problema, le ocasionaron otro. Un año más tarde contacto a Myriam Masihy de Telemundo 51 Responde pidiendo ayuda.

Vivian Cruz dice que el año pasado tuvo que contactar a la asociación de su condominio porque le estaba entrando agua por una pared de su townhouse. “Ellos vinieron, lo arreglaron y mientras arreglaron las paredes afuera de la casa, ellos rompieron la loza del techo”, dice Cruz.

Cuenta que en junio del año pasado un trabajador le aseguro que volvería a reparar el techo, pero eso no sucedió y le apareció una gotera nueva en esa área de la casa. “He escrito varias veces para que vengan a arreglar…me decían que estaban viendo el email, que se lo estaban enviando al presidente al manager, a todo el mundo, pero en fin nunca nadie me llamaba…desesperada dije voy a llamar a Telemundo”, cuenta.

Cuando contactamos a la asociación del reparto Lago Grande en Hialeah nos dijeron “Nuestros registros indican que en el 2021 se realizaron reparaciones …respecto las filtraciones provenientes de la pared exterior. El primer reporte obtenido con respecto a una gotera en el techo es del 29 de junio del 2022… ya hemos enviado el reporte a los techeros que atienden el área…” Cruz dice que la llamaron ese mismo día. “A decirme que iban a enviar a alguien para arreglar esto, para venir a ver el problema y luego ver como lo iban a arreglar…y el próximo día mandaron a alguien que viniera a arreglar el techo afuera”, dice Cruz.

Días después repararon el daño interior y nos enviaron otro comunicado diciendo que se “ha sellado todas las zonas exteriores por donde pudiera haber fugas…también…la reparación ha pasado la prueba de agua…”

Cruz dice que eso la tranquiliza, sabiendo que, si llueve, ahora estará protegida del agua. “Muy contenta, muchas gracias”, dice.

