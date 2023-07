Problemas con garantía de muebles de cuero que se descoloraron

Durante casi tres años Diana Prada disfruto un sofá y sillón reclinable de cuero que compró por unos $4,000. “Yo compré los muebles. Le puse una garantía de tres años. La garantía casi se me vencía y el mueble se empezó a decolorar”, cuenta Diana.

La foto que envió muestra una pequeña decoloración en la parte donde uno descansa la cabeza. Esa misma foto se la mandó a City Furniture, la tienda donde compró los muebles, pero cuando les reclamó: “El técnico vino, me dijo que la única opción que yo tenía era que me lo pintara. Yo le dije que yo no quería muebles pintados porque yo había comprado unos muebles de cuero que supuestamente no se podían pintar”, precisa Diana.

La mujer cuenta que habló con varias personas en la compañía y no le daban otra opción así que decidió contactar a Telemundo 51 Responde. Nuestro productor Jose Luis Castillo tomó su caso y luego que él contactó a City Furniture,

Diana recibió una llamada de la compañía. “Me dijo tengo otra opción. Te voy a dar $3,900 y no pagas delivery. Entonces esa me gustó”, recuerda Diana.

Ese dinero era para que ella fuera a elegir muebles nuevos que se le entregarían sin costo adicional. “Finalmente cogí los muebles que me gustaban. El muchacho que me trató, un amor”, dice Diana.

En un comunicado, City Furniture dijo: “Nunca queremos decepcionar o incomodar a un cliente y trabajamos con ella para hacerlo bien”.

Días más tarde, Diana recibió sus muebles nuevos y dice estar contenta con la solución que le brindó la compañía. “Estoy más que contenta. Ayer salí de allí, le decía a mi esposo pellízcame”, todavía sin podérselo creer.

