Problemas al viajar con prórroga en su pasaporte venezolano

Se acercaba la navidad y una venezolana tenía planeado viajar a Madrid, desde Canadá, haciendo escala en Estados Unidos, pero cuando intentó abordar su vuelo, le fue imposible. Como descubrió el equipo de Telemundo Responde, todo tuvo que ver con la prórroga que muchos venezolanos tienen en sus pasaportes.

A Vanessa Estévez le gusta viajar y en diciembre del año pasado la venezolana que vive en Canadá compró un boleto a Madrid por Expedía. “El monto total fueron 1,237 dólares canadienses; como mil dólares americanos”, dice Vanessa.

Cuenta que cuando llegó al aeropuerto de Calgary el día del vuelo solicitó la ayuda de una empleada de la aerolínea para ingresar su pasaporte venezolano al sistema, ya que las máquinas no lo leen automáticamente porque tiene una extensión. “Le dije que por favor llamara a su línea de suporte de empleados, esa línea de teléfono le da a los empleados un código especial para que lo metan al sistema”, explica Vanessa.

La extensión en el pasaporte de Vanessa la tienen muchos venezolanos. Fue una prórroga aprobada por Venezuela en el 2019, que extiende por cinco años la fecha de vencimiento de los pasaportes. Se otorgó luego que se cerraran los consulados venezolanos alrededor el mundo dificultando la renovación de los pasaportes. Varios países, incluyendo Estados Unidos, permiten el ingreso de venezolanos con pasaportes vencidos o con la extensión.

En el caso de Vanessa, la prórroga hace valido su pasaporte hasta el 2023 pero dice que la empleada no sabia como funcionaba el programa y pensó que ella estaba mintiendo. “Fueron tres veces de intento. Le decía, no te va a pasar, tienes que llamar. Decidió dejarme sola, porque supuestamente mi pasaporte era falso. Es completamente valido” dice Vanessa.

La situación escaló y según Vanessa tuvo que intervenir la policía. “El vuelo me lo cerraron en la cara, alegando algo que fue totalmente mentira”, dice. Cuenta que, buscando otro vuelo, llamó a Expedía y a las dos aerolíneas que operaban y facturaban el vuelo. “Empieza la confusión…a tirarse la pelota”.

Vanessa terminó comprando otro boleto para llegar a Madrid, pero continuó comunicándose con Expedia y las aerolíneas. Sin éxito contactó a Telemundo Responde. Cuando los contactamos, Expedía nos dijo que sus récords indicaban que la aerolínea mostraba que “la señorita Estévez no se había presentado a su vuelo”. Les compartimos la documentación de Vanessa y su explicación de los hechos, incluido el incidente de la policía. Respondieron que aunque “Expedia no da reembolsos a pasajeros que no se presentan al aeropuerto, decidimos, de buena fe, entregarle un reembolso al revisar su testimonio sobre los hechos”.

Vanessa recibió un reembolso por poco más de 974 dólares. Y aunque dice que está agradecida de la labor de nuestro equipo asegura que “es sumamente lamentable que los venezolanos tengamos que pasar por esto y que las aerolíneas no den entrenamiento a nivel mundial”.

Expedia agregó que este caso era muy peculiar, y seguirían investigando con la aerolínea los hechos. Recomiendan a los pasajeros internacionales, que verifiquen que sus pasaportes son válidos por al menos 6 mesesantes de salir de viaje. En casos como este, no está demás imprimir la orden del departamento de estado norteamericano, y traerla consigo al momento de su viaje.