Préstamos para prevenir el cierre de pequeños negocios por el coronavirus

A medida que se anuncian más restricciones para frenar la propagación del coronavirus, los negocios pequeños que no cuentan con grandes reservas, temen tener que cerrar sus puertas definitivamente.

Buscando evitar eso, el gobierno federal y el estatal están ofreciendo préstamos para negocios impactados por esta crisis.

En la puerta del restaurante La Hormiga de Oro en Pembroke Pines dicen que están abiertos, pero solo para recoger comida o entregas a domicilio. El comedor del restaurante está cerrado debido a las medidas adoptadas por él coronavirus.

“Nunca hemos tenido deliveries, pero en este momento por la situación lo hemos incorporado en el negocio”, dice la dueña, Yahoska Boniche.

La dueña del restaurante ubicado en el 7902 de Pines Boulevard dice que la entrega a domicilio de sus típicos platos nicaragüenses tiene dos propósitos, llevarle comida casera a quienes no pueden salir y mantener empleados a sus trabajadores.

“En estos momentos estoy haciendo todo lo posible para mantener a mis empleados con las máximas horas que me permiten, según las ventas. Me tocó reducir muchas horas a partir de esta semana, pero no he cortado ningún personal”, dice Boniche.

Buscando evitar que negocios familiares como éste cierren, la Agencia Federal de Pequeños Negocios o SBA por sus siglas en inglés, está ofreciendo prestamos de desastre a bajo interés.

“Lo pueden usar para pagar a sus empleados o salarios, para pagar las cuentas que tiene que pagar de su negocio para poder trabajar en estos momentos”, dice Victoria Guerrero, directora regional del SBA.

Los prestamos federales son de hasta $2 millones a 3,75% de interés por hasta 30 años. Para aplicar, debe entrar a www.SBA.gov/disaster. Le pedirán su número de identificación de empleador o EIN entre otros documentos. Según Guerrero, obtener los fondos “tarda más o menos un mes”.

En la página www.floridadisasterloan.org, las empresas que tienen entre 2 y 100 empleados también pueden aplicar para un préstamo estatal a corto plazo. Ahí, ofrecen hasta $50,000 o en ocasiones hasta $100,000 a un interés del 0% por un año. Después, ese interés sube al 12 %.

Para calificar, debe demostrar que el coronavirus impactó negativamente su negocio. También, su negocio debió estar incorporado con el estado antes del 9 de marzo y puede aplicar hasta el 8 de mayo.

En La Hormiga de Oro, están poniendo todo de su parte para seguir a flote, pero la dueña teme que pronto tendrá que solicitar uno de estos préstamos.

“Lo estoy considerando, pero estoy esperando esta semana y la semana que viene para ver cómo seguimos”, afirmó.