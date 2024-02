Presentan demanda colectiva por falla en algunos refrigeradores

Desde que la pandemia interrumpió la cadena de suministros de alimentos, Iván Águila mantiene un congelador o freezer en su hogar lleno de comida. Su más reciente congelador Kenmore lo compró el año pasado por $686 con entrega. “Lo compré en marzo 17, en agosto como el 22, el 23 se dañó y llamé para la reparación y mandaron un técnico”, cuenta Iván. Dice que el técnico de Sears, donde lo compró, le dijo que el problema era el compresor. “Esto no tiene arreglo porque no hay partes de repuesto para esto. Yo voy a poner la orden para decir que te manden otro. Pasó un mes, pasaron dos meses. Ellos nunca me llamaron. Cada vez que yo llamaba era como una pelota de fútbol de un departamento a otro. Hasta que yo le dije voy a llamar a Telemundo 51”, dice Iván.

Antes de que nuestro equipo tomara el caso, a Iván le enviaron un congelador nuevo. En un comunicado, una representante de Sears nos dijo “Se pidió un compresor y no estaba disponible, por lo que autorizamos un reemplazo”. Ella aclaró que el caso de Iván no está relacionado a la serie de quejas de refrigeradores Kenmore y LG que han entrado a las líneas de Telemundo Responde en todo el país.

Entre los televidentes que han contactado a nuestras unidades de Telemundo Responde está Betsy Anderson, de California, cuyo refrigerador Kenmore con un compresor LG dejó de funcionar después de 15 meses. También, el de un televidente de Washington DC, que luego de dos visitas del mismo técnico nos escribió “LG ni siquiera me habla”, y el caso de Bernadette de San Diego, que nos dijo “técnicos han venido a mi casa siete veces”.

La abogada Azar Mouzari, de Los Angeles, representa a personas que están demandando a LG a nivel nacional. La demanda colectiva que ha interpuesto se enfoca en una parte critica llamada “Compresor lineal” dentro de LG y algunos refrigeradores Kenmore. “Es el corazon del refrigerador”, dice. La literatura de LG dice que el “compresor lineal” utiliza menos energía y hace menos ruido que otros compresores. LG ofrece una garantía de 10 años y, en línea asegura que dura “20 años”, pero Mouzari argumenta en la demanda que la vida útil real del compresor lineal no se acerca a los 10 años, y mucho menos 20. Su demanda afirma que con frecuencia se rompen mucho antes, y LG lo sabe.

Mouzari asegura que han recibido miles de llamadas de familias afectadas. En el 2020 LG fue blanco de otra demanda colectiva acerca de sus refrigeradores, la cual incluía quejas acerca de los compresores. La empresa llegó a un acuerdo en esa demanda, pero negó que sus productos fueran defectuosos. Mouzari dice que esta demanda es distinta,alegando que LG está defraudando a consumidores, porque sigue fabricando compresores lineales que no duran los 20 años. En un comunicado LG nos dijo que la empresa “No hace comentarios sobre litigios pendientes”. Kenmore nos dijo que ya no vende refrigeradores con compresores LG.

En cuanto a Iván Águila, Sears nos aclaró que su problema “no tiene nada que ver con eso. Se trata de un congelador y falló durante el primer año, lo cual es anormalmente pronto, e indica que lo más probable es que sea solo un defecto de fabricación. Es por eso que la mayoría de los electrodomésticos vienen con una garantía de un año”

La demanda interpuesta por la abogada de California pide que LG extienda su garantía por 20 años y reembolse a personas que compraron un refrigerador que se rompió.