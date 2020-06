Preocupación por COVID-19 en hogar de ancianos de Hialeah

Un hogar de ancianos de Hialeah ha registrado más de 240 casos de COVID-19 y 28 muertes relacionadas al coronavirus. Se trata del Hialeah Nursing and Rehabilitation Center ubicado en el 190 de la 28 calle del oeste de esa ciudad.

El alcalde de Hialeah dice que ha creado un comité para visitar estos hogares y ver si tienen lo que necesitan para combatir esta pandemia. Pero una investigación reveló que, en el hogar que tiene una capacidad de 267 camas, el estado ha confirmado que 167 residentes y 74 empleados han sido diagnosticados con COVID-19. Eso significa que más del 60% de los residentes han dado positivo al virus.

La madre de Celia Peláez es una de las residentes que perdió la batalla con el coronavirus el pasado 9 de junio."Ya me habían llamado la semana anterior que había cinco casos. De esos cinco habían 3 residentes y dos empleados. Y entonces ese día que me llaman que a ella la iban a llevar para el hospital porque tenía fiebre ya me dijeron que había como 30 y pico. Treintitantos entonces yo me asombré porque yo les dije, de una semana a la otra, o sea la semana del lunes subieron muy rápido los casos".

En un comunicado, la administración de Hialeah Nursing and Rehabilitacion Center dijo: “ Examinamos a nuestro personal a diario antes de que entren al edificio tomándole la temperatura. Nuestro personal usa equipo de protección personal y seguimos protocolos de control de enfermedades incluyendo prácticas adecuadas de higiene de mano. Nos adherimos a las órdenes del gobernador Ron DeSantis de que todo paciente de un hospital reciba una prueba de COVID-19 antes de ser admitido a nuestro centro de cuidado”.

La administración del cuidado de salud de la Florida quien es la agencia que regula a estos centros dice que ha visitado el centro cuatro veces desde el primero de marzo.