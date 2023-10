Pagó su deuda estudiantil pero su cuenta seguía diciendo que debía dinero

Para una enfermera del suroeste de Miami-Dade, el plazo para el pago de la deuda estudiantil no era algo que la preocupara porque ella había pagado toda su deuda en mayo, pero Telemundo 51 Responde descubrió que su acreedor no le estaba reconociendo algunos de los pagos.

Para Yaimara Martínez ser enfermera de personas de la tercera edad no es solo un trabajo. “A mí lo que más me satisface es verlos a ellos felices, más que un trabajo que le está brindando amor y compasión. Y eso me satisface, eso me llena”, confiesa.

Para lograr ese sueño, Yaimara tuvo que pedir un préstamo estudiantil de alrededor de $25,000 pero fue juiciosa. Ella aprovechó la moratoria de pagos de préstamos estudiantiles que ofreció el gobierno para ahorrar dinero y salir de deuda. “Este año mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo para pagar esta deuda estudiantil, pues como en octubre ya comienzan a cobrar y no quería acumular intereses y demás”, cuenta.

Buscando saldar su deuda, en mayo de este año, Yaimara envió 8 cheques a su acreedor Edfinancial Services por el monto total de la deuda. “Llega junio, llega julio y nada que aparece … No se ven reflejados”, dice Yaimara, refiriéndose a su estado de cuenta.

La enfermera dice que le pidió a su banco copias de los cheques que habían sido cobrados y siguió contactando a EdFinancial pero sólo logro que le reconocieran parte de los pagos. “Eran ocho deudas estudiantiles, estaban divididas en ocho, me quitaron seis, me dejaron dos. Estuve chequeando y chequeando. Llamé, hablé con el servicio al cliente y no me resolvió el problema. Y bueno, como ya no me resolvieron entonces los contacte a ustedes”, revela Yaimara.

Apenas nuestro productor tomó su caso y se comunicó con EdFinancial, Yaimara recibió una llamada del prestamista. “El mismo día … ellos quitaron las dos deudas que me quedaban”, relata.

En respuesta a nuestro correo EdFinancial dijo: “Luego de la investigación, nuestro equipo localizó y aplicó los dos pagos restantes a la cuenta de la Sra. Martínez. Ahora tiene un saldo de cero”.

“Fue tan rápido. Eso fue un viernes. El sábado les escribí sabiendo que no trabajaban el sábado, pero si la escribí agradeciendo ese perfecto trabajo que hicieron”, relata Yaimara.

De esta manera, Yaimara no tuvo que comenzar a pagar intereses por esa deuda estudiantil ya que la logró saldar antes de que se reanudaran los pagos este mes de octubre.

