Paga por servicio funerario y tras cambiarlo se niegan a devolverle su dinero

Pagar por adelantado los servicios funerarios puede ayudar a evitar cargas financieras para la familia. Esa fue la intención de una señora que pagó por adelantado por un ataúd para su hermana. Pero cuando la mujer cambio de opinión y optó por cremar a su hermana, tuvo problemas pidiendo un reembolso.

Martha Marquez tiene 94 años, es totalmente independiente y no permite que le llamen anciana o viejita porque se autodenomina una señora con años.

Ella contactó a Telemundo 51 Responde: "No es que yo quiero que me tengan lástima, no me tengan lástima, porque yo estoy mejor que ustedes".

Tan bien que hace unos años le dijo a su hermana que viniera a vivir con ella luego que ambas enviudaron y la cuidó hasta el último momento.

"Le hice su desayuno, café y pan, que todo se lo comió. A las nueve estaba muerta", recuerda Martha de los últimos momentos con su hermana, quien era 11 meses mayor que ella.

Martha cuenta que, como hizo con su padre y esposo, ella se encargó de todos los arreglos fúnebres de su hermana. Comprándole un ataúd en la funeraria Caballero Rivero Woodland South para sepultarla antes de cambiar de idea.

"Decidí cremarla después. Entonces no me querían devolver ningún dinero", relata que desde que falleció su hermana en el 2023 ha estado tratando de que la funeraria le devuelva el dinero por el ataúd que no usó.

"Y los llamé, y los llamé y me cansé de llamarlo. Y no había forma", explica.

Entonces fue ahí que decidió pedirnos ayuda para recuperar los $825 que pagó por el ataúd. "Bueno, voy a llamar al 51, como yo te veía aquí en el 51, yo le decía, ella me va a solucionar el problema".

Nuestro equipo tomó su caso y contactó a la funeraria que ya le había enviado un reembolso a Martha por $280, una cantidad que ella dice no cubría lo que le debían. "Ya no más que pide lo mío, yo no pido más nada".

Luego que contactamos a Caballero Rivero Woodland South, una representante de la funeraria envió un comunicado diciendo: “La clienta tenía un contrato de cementerio que incluía tres ataúdes. Utilizó dos de ellos y pidió que el valor de uno de ellos se destinara a una cremación, lo que se hizo. Finalmente, canceló el resto de su contrato, la parte que no se había utilizado, y en ese momento se le emitió un reembolso por el saldo restante. Hemos optado por emitirle otro reembolso para compensar la diferencia”.

"Efectivamente me mandaron el cheque de quinientos y pico, la diferencia", cuenta animada Martha, quien se mostró agradecida con la resolución y dice que, pese a ser tan independiente, está feliz de haber pedido ayuda

Si como Martha has tratado de solucionar un caso por tu cuenta pero no has tenido éxito, puedes llamarnos al 305-888-6842 o escribirnos a través de la página Telemundo 51.com/responde/quejas. Nuestro equipo te pedirá comprobantes y si podemos ayudar, con gusto lo haremos.