Obligarán a muchos empleadores a inscribir a sus trabajadores en planes de retiro

La aprobación de la norma SECURE ACT 2.0 dentro del presupuesto federal está cambiando la manera en la que ahorramos para la jubilación. “Desafortunadamente el día de hoy, menos de una de cada tres personas tiene la oportunidad de tener lo que se llama un plan de retiro como un 401K, entonces esta nueva ley ahora está permitiendo que todos los empleadores, las compañías puedan ofrecerle planes de retiro a los empleados de una forma más efectiva” explica el asesor financiero Sebastian Guerra de Guerra Financial Group.

Bajo la nueva ley, empresas con más de 10 empleados tendrán que inscribir a sus trabajadores en los planes de retiro 401K automáticamente. “Cuando uno se enrola en el 401K uno va a estar contribuyéndole aproximadamente el 3 porciento de su salario y el empleador suyo también va a estar poniendo el tres porciento de la parte de ellos. Ahora lo que va a ocurrir después de eso es que va a haber un aumento del uno porciento por ano que le están quitando de su cheque y le va a estar entrando a ese 401K …hasta un mínimo de 10 porciento y hasta un máximo de 15 porciento al año”, explica Guerra.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Para amortizar el golpe, los empleadores recibirán créditos tributarios. “Esta nueva ley está dándole la oportunidad a todos los dueños de empresas donde le gobierno le va a dar un crédito al dueño de la empresa para poder establecer el plan de retiro para todos los empleados”, dice Guerra.

Para quienes tienen deuda estudiantil, la norma dice que, a partir de 2024, cuando un empleado haga un pago estudiantil, el empleador podrá igualar el pago correspondiente aportando esa misma cantidad a una cuenta de jubilación del trabajador. La regla también impactara a los empleados de tiempo parcial que antes no podían inscribirse en los planes de retiro. “Ahora lo que están permitiendo siempre y cuando tu hayas trabajado por lo menos dos años en la compañía donde estas y has trabajado entre 500 y 999 horas, durante esos dos años te están permitiendo enrolarte en el 401K aunque no seas un empleado trabajando full-time para la compañía”, explica Guerra.

La regla también permitirá que empleados retiren 1000 dólares de sus cuentas de retiro para gastos de emergencia sin pagar la penalidad tributaria del 10 porciento y extenderá la edad en la que debes retirar tus fondos. “Una regla en los estados unidos que dice que todas las personas cuando llegan a la edad de 72 años el gobierno le obliga a comenzar a sacar el dinero de los planes de retiro porque el gobierno quiere que tu saques la plata antes de que te mueras entonces lo que el gobierno ha hecho este ano es que están aumentado la edad de 72 años a 73 años”, dice Guerra. Y en el 2033, aumentara a los 75 años.

Otro cambio importante es que actualmente los mayores de 50 años pueden aportar 7500 dólares adicionales cada ano a sus cuentas de retiro. Comenzando en el 2025, podrán agregarle 10-mil dólares más.