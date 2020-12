No llega la ayuda que les enviaron a sus familiares en Cuba

Cuando comenzó la pandemia, muchos residentes del sur de la Florida no solo se preocuparon por la posible es­casez de alimentos en sus hogares, sino también por lo que podrían padecer sus familiares en Cuba.

Algunos fueron a una agencia de envíos para mandarles alimentos y artículos de primera necesidad, pero han pasado nueve meses y la mayoría de los paquetes no ha llegado a manos de quienes los esperaban.

Rosa Martinez es una de las personas que envió paquetes a través de la agencia Viajes Horizontes en Miami.

Ella dice que no tiene mucho, pero es agradecida y por eso dice que comparte lo poco que tiene con sus familiares en Cuba.

"Yo mando porque yo vine en balsa en el 94 sin familia. He pasado mucha miseria y mucha hambre en Cuba y cada vez que yo me pongo un bocado de comida en la boca me acuerdo de mi familia", dice Martinez.

Cuenta que en plena pandemia fue que mandó los paquetes para su familia.

"El 30 de junio yo fui y mandé 20 paquetes, cada uno de tres libras. Fueron casi $500. Después fui el 17 de julio y mandé cuatro más. Entonces me dijeron que llegaban en ocho semanas".

Meses antes, Grisel Severgnini dice que se gastó unos $1,500 entre mercancía y costos de envío cuando fue a Viajes Horizontes.

"El 18 de marzo mandé un paquete a la familia de mi mamá. Era un paquete abundante, pensando que no sabíamos cuánto tiempo esta pandemia iba a estar", dice Severgnini.

Tanto ellas como otras dos personas que nos contactaron, dicen que los encargados de Viajes Horizontes les aseguraron que sus paquetes llegarían a Cuba pese a los cierres que se estaban registrando debido a la pandemia.

Pero pasaron nueve meses para algunos y los paquetes no llegaban.

"Cuando yo llamo, yo pido el Departamento de Reclamos y uno se queda en espera por diez a doce minutos. Después se desconecta la llamada", asegura Severgnini.

Luego de ir y llamar numerosas veces a Viajes Horizontes sin lograr resultados, Severgnini, Martínez y otras dos personas contactaron a Telemundo 51 Responde.

Cuando el equipo de Telemundo 51 Responde se comunicó con Viajes Horizontes, recibimos respuesta de quien dijo ser el encargado, Jesús Llerena diciendo que en el caso de Grisel Severgnini "…debido al COVID y el cierre de las fronteras, este paquete se tuvo que tramitar a través de otro transportista. El paquete se dividió para ese efecto por requerimientos de transportación en 26 paquetes".

Agregó que fueron enviados en un contenedor que "se encuentra en el Puerto del Mariel, pero no ha sido aún manipulado, cosa que se nos va de las manos".

En el caso de Rosa Martínez, Llerena dijo que le habían comunicado sobre los retrasos y que "toda la carga de los clientes, o está en Cuba o en tránsito. Ninguna carga se ha perdido".

Esa comunicación fue en octubre. Desde entonces la agencia dejó de contestarnos.

Rosa Martínez dice que hace días, de los 24 paquetes que envió, llegaron cuatro y su familia tuvo que pagar $15 adicionales allá porque supuestamente los paquetes fueron enviados por correo.

Grisel Severgnini y las otras dos personas que nos contactaron dicen que sus paquetes no han llegado.

El recibo de Viajes Horizontes dice que, en caso de pérdida parcial o total de su mercancía, les devolverán el monto del valor correspondiente y los gastos de envío. Dos clientes dicen que están presentado quejas con las oficinas de protección al consumidor de Miami-Dade y de la Florida.

Para presentar una queja con la oficina de protección al consumidor de Miami-Dade, puede entrar a esta página:

https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1467813318557396

Para presentar una queja con el estado, puedes entrar a esta página:

http://www.myfloridalegal.com/pages.nsf/0/60FD9BD8FA71A5B185256CD1005EE5C5?Open&LN=SP