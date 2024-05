Madre de alumno con discapacidad emocional pide ayuda

A principios de año Nathalia Vargas transfirió a sus tres hijos mayores al colegio Laura C. Saunders en Homestead, porque le quedaba cerca y tenían un programa especial para su hijo de siete años, que tiene discapacidad emocional. “El salón donde el niño está es un salón que tiene menos estudiantes que un salón regular y todos los niños que están ahí en el salón son de primero a quinto grado”, explica Nathalia.

La madre cuenta que el niño fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, comúnmente conocido en inglÉs por las siglas ADHD y desafiante por oposición o ODD. “Es niño que se enoja muy fácil y lamentablemente no siempre, pero en la mayoría de los casos, cuando él se enoja, él puede responder agresivamente”, admite Nathalia.

Según un reporte que la madre hizo con la policía escolar de Miami Dade, eso es lo que supuestamente sucedió a finales de marzo. En él, la policía escolar reporta que la maestra les dijo que “…ella le quitó el escritorio al niño porque él estaba interrumpiendo la clase golpeando el escritorio e inclinándolo hacia otro estudiante, y ella sintió que era un problema de seguridad”. Dice que “le dio un portapapeles para continuar con su trabajo…”

Pero según un terapista de comportamiento asignado al niño, quien tomó una foto y se la envió a Nathalia, el niño terminó haciendo sus asignaciones arrodillado en el piso por al menos 3 días, porque el escritorio no se le devolvió. En el reporte, la policía dice que la maestra les dijo que el niño “se arrodilló solo a hacer su trabajo” y según la policía, dos testigos dijeron que la maestra “nunca le dijo al niño que se arrodillara” Según el reporte, el niño dijo que no estaba cómodo haciendo su trabajo con el portapapeles, así que se arrodilló y colocó su trabajo en la silla. El reporte concluye que no se registraron lesiones.

Mia Layman es analista de comportamiento y supervisa a terapistas de comportamiento que trabajan dentro de las escuelas de Broward y dice que esta situación no es normal. Ella no sabe exactamente qué sucedió en esa escuela de Miami-Dade, pero dice que en general, cuando se le retira un escritorio a un niño con problemas de comportamiento, se le devuelve ese mismo día. “Si lo sacamos es para enseñarle que no podemos hacer lo que está haciendo con el desk y para enseñarle y decirle qué tenemos que hacer”, dice Layman.

No sabemos exactamente cuántos días estuvo el niño sin su escritorio. La madre dice que por más de una semana y el distrito escolar dice que por menos de dos días escolares. Por teléfono, el terapista nos dijo que fue por al menos 3 días y después no supo cuando se lo regresaron, ya que a él lo removieron del colegio después de que tomo las fotos, algo que está prohibido. “Fotos no podemos sacar en ninguna parte de la escuela”, dice Layman.

Nathalia dice que contactó a Telemundo 51 Responde pidiendo ayuda para ver si había manera de buscarle otro colegio a su hijo. “El problema es cambiarlo y que me lo acepten, porque por el programa de educación que tiene el niño no cualquier colegio como que tiene el programa”, dice Nathalia.

Luego que los contactamos, el distrito escolar nos dijo que están encontrando “un sitio escolar adecuado para este estudiante…sin sacrificar su desarrollo …” y que les ayudarán con “la logística de transporte”. El distrito escolar ya contacto a Nathalia para ayudarla y ella está tramitando el cambio.

Después de que le preguntamos al distrito acerca de lo que sucedió en el colegio, decidieron iniciar una investigación interna para esclarecer los hechos. Investigación que está activa.