Lo que pasó con las planillas de desempleo que se enviaron por correo

Han pasado dos meses desde que la desesperación de no poder solicitar sus beneficios de desempleo por internet llevó a cientos de personas a aglomerarse afuera de la biblioteca de Hialeah buscando planillas que podían enviar por correo en plena crisis por la pandemia. “Fui ahí y recogí mi planilla, la solicité, y la mandé por correo, la certifiqué y todo”, dice Raul Maimó uno de los residentes del sur de la Florida que solicitó beneficios de desempleo de esta forma.

Maimó dice que el cuño en el recibo del correo certificado dice que lo envió el 10 de abril, pero aún no recibe respuesta del departamento de oportunidad económica o DEO por sus siglas en Inglés . “Yo creo que eso es una burla, a la comunidad", dijo Maimó. Él no es el único. Yeny Alvarez dice que mandó su planilla el 8 de abril y no fue hasta el 12 de mayo que parte de la información apareció en el sistema estatal. “Lo único que me han puesto en el sistema es mi nombre y mi social security…ahí no aparece mi licencia, ahí no aparece mi dirección”, dice Alvarez.

Según los documentos que Alvarez le envió al equipo de Telemundo 51 Responde, el sistema le permite comenzar a solicitar semanas a partir del 17 de mayo, pero para ese entonces ya había regresado al trabajo. Dice que constantemente llama al DEO, pero nadie le puede ayudar. “Yo no estoy reclamando lo que no me toca. ¿Dónde está el tiempo que ellos dicen que van a pagar retroactivo”? se pregunta Alvarez.

“Sabemos que hay problemas”, dijo el jefe financiero del DEO Damon Steffens, en una audiencia donde la agencia se defendía de una demanda colectiva presentada por miles de personas que pedían que el departamento fuese obligado a pagar inmediatamente los beneficios de desempleo.

Durante la audiencia testificó Matthew Beggarly, un ex empleado de uno de los centros de llamadas contratados para trabajar con el DEO. Dijo que un representante del departamento de oportunidad económica le dijo el 24 de abril que más de un millón de aplicaciones de papel “estaban siendo almacenadas en un camión afuera de la sede principal del departamento” y no habían sido procesadas.

En un comunicado, el DEO negó eso diciendo “no almacenamos aplicaciones de papel en ningún sitio que no sea una instalación segura”, y que actualmente tienen “aproximadamente 1600 aplicaciones de papel nuevas pendientes” .

Raul Maimó dice que, tras llamar muchas veces al DEO, logró comunicarse y preguntar acerca de su aplicación. “Me dijo que me olvidara de eso. Que eso no lo estaban procesando”, cuenta Maimó, quien decidió volver a aplicar en línea. Por su parte,Yeny Alvarez entró a la página https://claimdate.myflorida.com a pedir que modificaran la fecha que aparece en el sistema para que refleje las semanas que no trabajó, y espera que eso funcione. “Creo que todos, como ciudadanos, nos merecemos los beneficios que nos tocan y que no jueguen así con nosotros” dijo Alvarez.

El DEO dice que ha procesado más de 254,000 aplicaciones de papel desde el 15 de marzo. Esa audiencia en donde habló su jefe financiero concluyó cuando el juez dijo que no podía obligar a una agencia estatal a pagar beneficios inmediatamente y desestimó la demanda. Todavía hay otra demanda por supuesta negligencia pendiente contra el estado y la empresa que hizo el programa que usan para el desempleo.