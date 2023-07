Lo que debes saber acerca de las políticas de devolución de alquileres a corto plazo

Buscando darse una escapadita con su esposa el feriado de Memorial Day (Día de los caídos), Anthony López hizo una reservación en Airbnb, la popular plataforma de alquileres a corto plazo.

“La hice para darle una sorpresa a mi esposa y cuando la hice le dije a ella. Me dijo no, pero es que tal día no puedo. Tiene que ser para tal día”, cuenta Anthony.

La estadía era para el día siguiente en una unidad en Deerfield Beach y aunque Anthony dice que rápidamente canceló la reservación, el dueño de la propiedad le impuso una penalidad. “El dueño dijo que sólo cobra $137 de $200 y pico que me han sacado de la tarjeta”, dice Anthony.

El recibo de Anthony muestra que de los $222 que pagó, le reembolsaron $84, por lo que molesto llamó a Airbnb y les dijo que era un error “porque yo no tardé nada fueron como cinco minutos donde hice la reserva y cancelé todo eso”, asegura Anthony.

Y como el representante de Airbnb no pudo ayudarlo que contactó a Telemundo 51 Responde. Nuestro productor, José Luis Castillo tomó el caso de Anthony y contactó a Airbnb. “La empresa reaccionó a nuestra solicitud para que revise, en el caso del señor López, relativamente rápido en tres días, y nos explicaron que se basaron en las políticas que ellos tienen en cuanto a cancelación de reservas”, explica Jose Luis Castillo.

Una representante de la empresa dijo: “el huésped canceló la reserva 3 horas después de reservarla y fue para una reserva para el día siguiente. Por lo tanto, se reembolsó correctamente según la política de cancelación del anfitrión”. Agrego que, “como cortesía, Airbnb se acercó al huésped y le proporcionó un reembolso completo después de dedicar tiempo a educarlo sobre cómo funcionan las cancelaciones”.

Anthony admite que no leyó todo el contrato porque dice que era larguísimo. “Yo no la leí del todo”, dice.

“La recomendación es tomarse el tiempo para leer todas estas cláusulas que existen en cualquier contrato”, explica Jose Luis.

Y así, días después de hablar con nuestro equipo, Anthony recibió los $137 restantes. Ahora dice estar “súper contento”.

Si como este televidente, has tratado de solucionar un problema por tu cuenta, pero no has logrado una resolución, puedes llamarnos al 305-888-6842 o escribirnos a través del formulario www.telemundo51.com/responde/quejas. Ahí hay personas están dispuestas a ayudar a nuestra comunidad.