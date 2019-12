La siguiente lista de agencias y organizaciones tienen como misión abogar y proteger al consumidor, acudiendo a estas usted puede encontrar repuestas a muchas de sus preguntas.

Better Business Bureau

Southeast Florida and the Caribbean

4411 Beacon Circle, Suite 4

West Palm Beach, FL 33407

(561) 842-1918

http://www.seflorida.bbb.org/

Búsqueda de informes de negocios que incluyen antecedentes, la concesión de licencias, la experiencia del consumidor, y otra información útil.

Florida Office of the Attorney General

Consumer Protection Division

Rivergate Plaza, 5th Floor

444 Brickell Ave.

Miami, FL 33131

(305) 377-5835

http://www.myfloridalegal.com/

Protege a los consumidores mediante el inicio de investigaciones contra entidades que emplean métodos o prácticas engañosas.

Miami Dade County: Consumer Protection

601 N.W. 1st Court, 18th Floor

Miami, Florida 33136

Consumer Hotline: (786) 469-2333

http://www.miamidade.gov/business/consumer-protection.asp



Ofrece información que cubre una amplia gama de temas relacionados con el consumo de los residentes del condado Dade and la ciudad de Miami.

601 N.W. 1st Court, 18th Floor Miami, Florida 33136 Consumer Hotline: (786) 469-2333 http://www.miamidade.gov/business/consumer-protection.asp Ofrece información que cubre una amplia gama de temas relacionados con el consumo de los residentes del condado Dade and la ciudad de Miami. Miami Dade County

Public Housing

701 NW 1st Court, 16th Floor

Miami, FL 33136

(786) 469-4100

http://www.miamidade.gov/housing/about-us.asp

Información relacionada a los programas de asistencia de vivienda para las familias de bajos recursos.

Contractors

Florida Department of Business and Professional Regulation

(850)487-1395

http://www.myfloridalicense.com/DBPR/pro/cilb/index.html

Responsable de la concesión de licencias y la regulación de la industria de la construcción.