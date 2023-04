“Cancelar con un solo clic”: FTC propone nueva regla para cancelaciones de suscripciones

¿Estás cansado de luchar por cancelar tus suscripciones de gimnasio u otro servicio, solo para descubrir que el proceso es muy complicado? La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) ha escuchado tus quejas y ha propuesto una solución.

Ahora la FTC propone la regla "Cancelar con un solo clic" que obligaría a las empresas a facilitar la cancelación de suscripciones y membresías, como por ejemplo de un gimnasio, periódico o revista. "Lo que estamos viendo ahora mismo es que hay tantas y tantas de estas suscripciones que se le hace muy difícil a los consumidores cancelar", dijo Rosario Mendez de la FTC.

La nueva regla estaría diseñada para mejorar esta situación. Si te suscribes a una membresía en línea, podrías cancelarla en el mismo sitio web siguiendo los mismos pasos. Las empresas deberán obtener permiso de los consumidores antes de sugerir ofertas adicionales o cambios en su membresía y si el consumidor lo rechaza, la compañía debe cancelar la suscripción inmediatamente.

Además, las empresas tendrán que enviar un recordatorio anual antes de renovar automáticamente una suscripción. Según Rosario, “esto ayudaría a las personas, de manera de que si ya no quieren continuar con la subscripción o con la membresía, o no quieren o no pueden continuar pagando", puedan salirse de ello.

La FTC espera que estos cambios faciliten la gestión de servicios de inscripción y reduzcan la cantidad de quejas que la agencia recibe. "Pero al final del día, los integrantes de la Comisión Federal de Comercio son los que deciden y los que votan exactamente de cómo y cuál es la que va a hacer la regla", explicó Rosario.

Pronto las personas tendrán la oportunidad de enviar comentarios electrónicamente antes de que se tome una decisión final sobre la regla propuesta.

La FTC está interesada en escuchar a todas las comunidades sobre cómo esta regla les afectará y dice que tomará todos los comentarios y sugerencias en cuenta. Para mantenerte informado sobre cuándo se abre el período de comentarios, puedes suscribirte para recibir alertas al consumidor de la FTC.