Inquilino dice que el edificio donde vive está plagado de ratas

Mas de dos millones y medio de personas alquilan una propiedad en la Florida, y aunque en muchas ocasiones, la relación entre inquilino y dueño es amistosa, existen algunos casos donde la municipalidad tiene que intervenir. Ese es el caso de un inquilino de Miami Beach, quien dice que la propietaria no le hacía caso cuando se quejaba de que había ratas en el edificio.

Hace poco más de un año Gustavo Gramajo dice que se mudó a un edificio de apartamentos en Biarritz Drive, en Miami Beach. “Me gustó el departamento porque tiene ventanas grandes”, dice Gramajo. Lo que no vio a simple vista fue el problema que, asegura, tendría apenas se mudó; subarrendatarios de cuatro patas que comenzaron a hacerle la vida imposible, dice. “Las ratas no solo se comen la comida, se comen la ropa, también me han comido zapatos”, asegura.

Gramajo dice que por un año se quejó con la propietaria del edificio. “No me dio ninguna solución, que bueno que ya lo vamos a ver”. Por eso, dice, que comenzó a tender trampas y eliminó decenas de ratas, pero asegura que el problema seguía.

Hablando con vecinos, dice que se enteró que muchos tenían el mismo problema, y luego de recibir una queja, la ciudad de Miami Beach envió a inspectores al edificio, y emitieron una advertencia de violación, diciendo que hay “ratas en todo el edificio”.

Gramajo grabó un video que, según él, muestra al hijo de la dueña del edificio acusándolo de plantar las ratas, cuando vino el inspector de la ciudad. “Yo no conozco persona en el mundo que tenga ganas de jugar con las ratas y plantar ratas”, dice.

La ciudad de Miami Beach nos dijo que un magistrado especial fijará una fecha, para que la dueña corrija el problema. Si no lo hace, le pueden emitir multas de hasta $1000 al día.

En un comunicado dijeron: “La ciudad de Miami Beach tiene leyes que abordan los estándares mínimos de vivienda, y las personas pueden llamar al 305-604-CITY si tienen problemas que la administración / los propietarios no abordaran”.

Luego de muchos intentos, logramos contactar a la administración del edificio, que nos dijo: “Tuvimos un equipo de control de plagas acreditado y con licencia, que tomó medidas proactivas para asegurarse de que no haya ningún problema en el edificio al que se hace referencia”.

Nos enviaron un recibo por 200 dólares de servicio de exterminación, que dice que no lograron entrar a la unidad de Gramajo, porque no les dieron acceso. También nos dijeron que estaban desalojando a Gramajo, porque les debe alquiler, algo que Gramajo refutó, enviándonos estados de su cuenta bancaria con algunos pagos titulados “rent”.

Gustavo Gramajo dice que de todas formas piensa mudarse de ese edificio, pero que ahora tendrá que defenderse en el caso de desalojo en corte.

Si tienes un problema similar, la ley de la Florida dice que el propietario del edificio es responsable de este tipo de mantenimiento, y si es necesario, puede pedirte que salgas de la unidad por hasta 4 días para eliminar las plagas del edificio. DE igual manera sucede con los inspectores en Miami Beach.