Inquilina no recibía correspondencia porque su buzón estaba roto

Este último año las personas han dependido aún más del correo postal para recibir sus medicamentos, pagos de impacto económico y documentos del servicio de rentas internas, entre otros envíos importantes. Pero una residente del sur de la Florida dice que no recibió correspondencia en su hogar por más de un año por lo que llamó al equipo de Telemundo 51 Responde.

En un año cuando necesitaba recibir su correspondencia más que nunca, Angela Hill dice que el cartero dejó de pasar por el complejo de apartamentos donde vive. “Porque el buzón está roto, se rompió hace un año y medio y nadie está arreglándolo”, advierte.

Angela, que arrienda un apartamento en el condominio Village at Dadeland comenta que como los buzones no son seguros, el correo postal dejó de hacer entregas, obligándola a ir a buscar su correspondencia personalmente durante la pandemia, aunque ella está enferma y es considerada de alto riesgo.

“Cada semana estoy manejando al correo postal y si estoy esperando algo yo voy con más frecuencia … manejo por allá, paro en la fila con toda la gente, aunque es un tiempo de COVID-19 y todo. Regreso a la casa y últimamente aun así no recibo la mayoría de mi correo”, acota.

Angela cuenta que ha intentado corregir el problema, notificándole al correo postal y a los administradores del condominio, hasta publicando una carta en la propiedad, pero no tuvo suerte. “A veces siento que no estoy viviendo en los Estados Unidos, porque he vivido aquí 50 años y nunca he oído un problema así".

Cuando contactamos al correo postal, un representante dijo: “La asociación de propietarios es responsable de la reparación”. Cuando le escribimos a la asociación contestaron: "Se están abordando las reparaciones".

“Es importante entender una diferencia entre cuando uno es un inquilino en una asociación versus un dueño de un apartamento en una asociación”, dice Juan “JJ” Perez, abogado de bienes raíces.

Explica que esa diferencia es importante porque las obligaciones que tiene una asociación con los propietarios de las unidades no son las mismas que tiene con los inquilinos. “Si la persona es inquilino, tiene que notificarle al propietario porque el propietario tiene que manejar directamente con la asociación”, dice Perez.

Luego que contactamos a la asociación, nos confirmaron que estaban en comunicación con el inquilino y propietario y acto seguido, se arreglaron los buzones.

Si tienes un problema con una asociación de propietarios y no se está solucionando, puedes presentar una queja con la división de condominios del estado visitando esta página.