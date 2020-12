Google resume las búsquedas de más alta tendencia del 2020

Termina uno de los años más difíciles en la historia moderna y Google nos resume las búsquedas de más alta tendencia tanto a nivel nacional como global. “En la tercera posición tenemos a Kobe Bryant que estuvo de alta tendencia debido a su trágica muerte… y mucha gente estuvo buscando información sobre eso, pero también sobre la trayectoria”, dice Jesus Garcia, portavoz de Google.

El coronavirus ocupa el segundo lugar de búsqueda de alta tendencia. “Mucha gente estuvo buscando información sobre qué es el coronavirus; cómo se contagia el coronavirus, cómo me hago una prueba de coronavirus…y en la primera posición los resultados de las elecciones aquí en Estados Unidos”, dice Garcia.

Las elecciones también encabezaron la lista de las búsquedas en español que comenzaron con la palabra “Cómo”. “¿Cómo van las elecciones?” es la primera pregunta que mucha gente se hizo”, dice Garcia. Le siguieron, “¿cómo hacer cubrebocas de tela?”, “¿cómo se contagia el coronavirus?” y “¿cómo hacer alcohol en gel casero?”

No es sorpresa que Joe Biden ocupa el primer lugar en la categoría de personas más buscadas pero lo que tal vez no te esperabas es la segunda persona en esa lista. “Tenemos a Kim Jong Un que es el líder de Corea del norte que estuvo de alta tendencia. Creo que en general siempre hay interés sobre él, pero en particular sus acciones, y las pólizas que el implementa dentro de Corea del norte”, dice Garcia.

Con tantas personas quedándose en casa cocinado hubo interés en recetas nuevas y entre las más buscadas está el flan y la piña colada. “Porque yo me imagino que mucha gente la preparo para imaginarse que estaba de vacaciones”, explica Garcia.

Finalmente, entre las búsquedas en español de “Qué es”, el coronavirus y la pandemia se llevan los primeros dos lugares. “En la tercera posición, ¿qué es tusa? que de hecho yo hice esta misma búsqueda inspirado por la canción de Karol G”, señala Garcia. Cuando nosotros buscamos la respuesta en Google dice que es “tristeza o despecho causados por un fracaso o desengaño amoroso”.