“Fue aterrador”: Mujer enfrentó desalojo mientras esperaba asistencia para alquiler de Miami-Dade

"Me sentí ansiosa y aterrorizada de que me vayan a echar de mi casa", así describe Chovitta Ariza su vida después de perder su trabajo y luchar para pagar sus cuentas.

El año pasado, ella solicitó ayuda al Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP) en el condado de Miami-Dade, pero dijo que el proceso no fue fácil.

"Desde el principio hasta el final, el proceso fue muy desafiante", confiesa Chovitta.

Enfrentando el desalojo

En octubre, Art Plaza Inc., la empresa que alquilaba el apartamento de Chovitta, firmó un acuerdo en el que afirmaban que no seguirían adelante con el desalojo por falta de pago mientras Chovitta estuviera recibiendo asistencia.

Pero después de esperar semanas para recibir el dinero, la empresa solicitó el desalojo. "Fue aterrador", recuerda Chovitta. "Todo lo que puedo decir es, si no fuera una mujer de fe, realmente no sé dónde estaría. Y me emociona sentirme así porque hice todo bien."

Sintiéndose desesperada, Chovitta se puso en contacto nediante Instagram con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, quien la conectó con la Oficina de Defensa de la Vivienda del condado y con los Servicios Legales del Grater Miami.

"Si no me hubiera puesto en contacto con ella (la alcaldesa), no sé dónde estaría", remarca Chovitta. " Y uno de los miembros del personal me guió durante el proceso."

"La ley de Florida es muy, muy dura con los inquilinos"

Lissie Salazar, abogada de Servicios Legales del Greater Miami, confiesa que la historia de Chovitta no es única. "La ley de Florida es muy, muy dura con los inquilinos ... Así que hemos visto a muchos inquilinos en situaciones como esa donde tienen una solicitud pendiente, el dinero no llega a tiempo y terminan siendo desalojados."

Bajo la ley de Florida, los propietarios deben dar aviso por escrito a los inquilinos antes de solicitar el desalojo, pero cuándo se entrega el aviso depende de por qué están desalojando al inquilino. Si se debe a que está atrasado con la renta, se requiere un aviso de tres días.

"Una vez que esos tres días expiran, el propietario puede entonces presentar una demanda de desalojo en el tribunal del condado. Y cuando un inquilino recibe esa demanda de desalojo, solo tiene cinco días para responder", explicó Salazar.

No cumplir con el plazo puede resultar en un fallo final para desalojar al inquilino. "Si tu respuesta es simplemente, estoy esperando que ERAP pague este dinero, ese inquilino probablemente va a perder el caso", acota Salazar.

Al firmar el acuerdo ERAP, los propietarios acuerdan detener los procedimientos de desalojo una vez que reciben los fondos. Esto es lo que finalmente sucedió en el caso de Chovitta pero ella dice que no debería llegar a ese punto.

"El propósito principal del programa es asegurar que se proporcionen fondos para evitar el desalojo", cometa Chovitta, quien ahora tiene un nuevo trabajo y desde entonces se ha mudado del apartamento.

El administrador de la propiedad de Art Plaza y su abogado no respondieron cuando Telemundo 51 Responde los contactó para comentar.

Estado del programa ERAP

El condado de Miami-Dade ha pausado el programa de asistencia de alquiler debido a la falta de fondos.

Natalia Jaramillo, la Subdirectora de Comunicaciones de la alcaldesa del condado, dice que en promedio, el proceso tarda aproximadamente tres meses debido al abrumador número de solicitudes.

Pero que algunos solicitantes son una prioridad como las familias que enfrentan desalojo, hogares por debajo del 50% de AMI, y solicitudes con uno o más miembros del hogar que no han estado empleados durante un período de 90 días que precede a la fecha de solicitud.

Jaramillo señala una ordenanza del condado que proporciona protecciones adicionales para los inquilinos de mes a mes, requiriendo que los propietarios den un aviso de 60 días antes de un desalojo, lo que aumenta "la probabilidad de que un inquilino reciba el apoyo antes de que se efectúe un desalojo."

Un reciente proyecto de ley aprobado por la legislatura del estado podría cambiar los requisitos para los propietarios, anulando ordenanzas locales como la citada por Jaramillo. Se espera que ese proyecto se convierta en ley el 1 de julio.

Natalia Jaramillo dice que los solicitantes de ERAP deben mantener una comunicación constante con sus propietarios y pueden verificar el estado de su solicitud utilizando el Portal de Estado de la Solicitud ERAP del Condado de Miami-Dade disponible o enviando un correo electrónico a ERAP@miamidade.gov.

También pueden ponerse en contacto con la Oficina de Defensa de la Vivienda del Condado de Miami-Dade llamando al 786-469-4545 o enviando un correo electrónico a housingadvocacy@miamidade.gov. Para aquellos que reciben un aviso de desalojo, Salazar recomienda buscar ayuda legal inmediatamente.

Varias ciudades ya no están aceptando solicitudes

Si está buscando asistencia para el alquiler, consulte el sitio web de su ciudad para ver si todavía están recibiendo solicitudes. Un camino fácil es visitar aquí.

Telemundo 51 encuestó a algunas ciudades en el sur de Florida sobre el estado de su proceso de solicitud y financiación:

Miami: Ya no está aceptando solicitudes. Para más información, puede llamar al 305-330-1508.

Hialeah: Actualmente están aceptando solicitudes pero deben ser en persona y con cita previa. Para hacer una cita, llame al 305-863-2970 o visite: http://www.hialeahfl.gov/690/ERAP

Miami Beach: Ya no está aceptando solicitudes. Para más información, visite el sitio web de Miami Beach: https://apps.miamibeachfl.gov/housing

Homestead: Ya no está aceptando solicitudes. Para más información, visite: https://www.axishelps.org/individual/erap