Ex pelotero cubano de grandes ligas enfrentó problemas con su banco

En 1986, un grupo de ex jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol creo una fundación para ayudar a miembros de la familia del béisbol que necesitaban asistencia y no tenían a quién acudir. Recientemente un exjugador los contactó pidiendo asistencia y la recibió, pero su banco le dio problemas cuando quiso retirar el dinero.

“Desde los cuatro años de edad mi abuelo decía que yo nunca iba a ser como un ingeniero o un licenciado, porque todo lo que era redondo en la casa donde yo podía correr, donde yo podía batear, todo lo volvía como un ámbito de pelota”, cuenta Leandro Piña, un jugador de grandes ligas.

Lamentablemente una lesión en el hombro le acortó la carrera a Leandro y aunque se ha desempeñado en distintos empleos, dice que recientemente se vio obligado a solicitar la ayuda de una organización sin fines de lucro que ayuda a peloteros retirados de la MLB, el Baseball Assistance Team o BAT.

“Ellos me ayudaron con la situación que tenía pendiente. Me enviaron un cheque a mi nombre. Resulta que cuando voy e ingreso el cheque a la cuenta de banco que tenía con mi esposa, ellos retienen el dinero”, precisa Leandro, quien inmediatamente contactó a su banco Citibank preguntando por sus $3160.

“Ellos me dan una versión hoy. Me dicen que tenía que llevar pruebas de que ese dinero me lo dieron ellos. Llevo las pruebas. Al otro día me dice que no, que mi cuenta va a ser cerrada, después me dicen que mi cuenta esta en restricción, que van a devolver el dinero donde salió y después que me van a dar un cheque a mi casa, a mi domicilio. Pasa el tiempo y realmente no pasaron ninguna de esas”, relata el pelotero.

Fue ahí que decidió contactar a Telemundo 51 Responde y cuando nuestro equipo contactó a Citibank, ellos lo llamaron. “Para saber si sí era legítimo, de que yo había hablado con ustedes para eso, y realmente le dije que sí”, apunta Leandro.

Acto seguido Citibank nos envió un comunicado diciendo: “Nos comunicamos directamente con Leandro Pina Geraldo, porque no podemos discutir los detalles de su cuenta con un tercero. Creemos que el problema se ha resuelto”.

“Citibank llamó y me dijo que en diez días hábiles iba a estar el dinero en la puerta de mi casa”, nos dijo Leandro. Y así fue, a los días recibió su dinero.

El pelotero cubano dice que espera que ese dinero le permita salir adelante porque tiene como meta ayudar a otros peloteros jóvenes que pasan por situaciones similares. “Quiero que los jóvenes sepan quiénes son, de dónde vienen, dónde van a llegar y que entiendan que, si por una u otra mañana no se puede continuar en tu sueño, también hay muchas cosas en que puede lograr”, les aconseja Leandro.

Aunque Citibank no entró en detalles acerca del caso de Leandro, sabemos que, en general, no es raro que bancos inician investigaciones internas para evitar el fraude y proteger a sus clientes. Afortunadamente todo se esclareció. Si tienes un caso que no has podido solucionar por tu cuenta, puedes llamarnos al 305-888-6842.