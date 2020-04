Evita ser engañado aplicando para comprador y repartidor de comida

Recientemente, Instacart anuncio que piensa contratar a cientos de miles de compradores para hacer entrega de alimentos a domicilio debido a la demanda que han visto por el coronavirus. Eso le llamó la atención a uno de nuestros televidentes que dice que buscó ayuda para aplicar y casi cae en una trampa.

Como millones de estadounidenses, Miguel Prado se ha visto afectado por el coronavirus. “En el trabajo que estoy me empezaron a quitar horas, por aquello del coronavirus”, dice Prado. Por eso dice que intentó inscribirse en la aplicación Instacart como comprador y repartidor de comida a domicilio. Pero dice que el proceso no le fue fácil. “Bajé la aplicación y quise inscribirme como decía en la aplicación con toda la metodología que viene ahí cuando me pide un código y no puedo acceder a él”, cuenta.

Prado dice que fue entonces que una amistad le dio el contacto de una persona que supuestamente lo podía ayudar. “Me empezó a pedir todos los datos a decirme…dame los datos y todo el proceso lo vamos a hacer vía whatsapp y eso te va a costar 150 dólares”, dice Prado.Eso le pareció extraño. “Se supone que para conseguir empleo yo no tengo que pagar”, cuenta. Por eso contacto a Telemundo 51 Responde.

Cuando nos comunicamos con Instacart, nos dijeron “No hay que pagar para registrarse como comprador de Instacart, e Instacart nunca contactará a un comprador o un comprador potencial y le pedirá fondos o pagos”. Cuando contactamos a la persona que supuestamente ofreció ayudar a Miguel, nos dijo que nos brindaba “una asesoría” gratuita. “Simplemente una vez tengas tu cuenta activa podemos brindarte una herramienta para que captes batches de cierto monto en adelante”, nos dijo. Cuando le preguntamos acerca de los 150 dólares que supuestamente le cobraba a Miguel, dejo de contestar.

Para ver cómo funciona el proceso de registrarse como comprador, bajamos la aplicación en un teléfono celular. La encontramos en este enlace https://shoppers.instacart.com/ Nos pidió un nombre, correo electrónico, código postal y había un espacio para un código, pero era opcional. Luego nos hizo una serie de preguntas acerca de la experiencia laboral y como uno manejaría ciertas situaciones durante la compra. Después, pidió escanear una licencia de conducir, verificar la identidad con una foto y dijo que enviaría una tarjeta para empezar a trabajar luego que se firmara una serie de documentos de empleo y privacidad. En ningún momento pidió dinero.

Instacart nos dijo que si alguien los contacta diciendo que son de instacart y le piden dinero o información personal como contraseñas, deben ignorarlos ya que ellos jamás harían eso.