Estafadores acechan a choferes de populares aplicaciones móviles

Ser chofer de Uber les permite a muchas personas suplementar sus ingresos en su tiempo libre. Ese es el caso de un residente de Cayo Hueso que estaba reuniendo dinero para irse de vacaciones con su familia cuando un estafador le robo sus ingresos.

Octavio Morales es chofer de Uber en su tiempo libre. “Normalmente hago Uber como los viernes, sábado y a veces los domingos, los otros días no puedo porque yo trabajo, “dice Morales.

Cuenta que en diciembre le dijo a su esposa que trabajaría horas adicionales para juntar dinero para sus vacaciones. “Ella me dice, no se te olvide la máscara, úsala… Fue un sábado en la madrugada y me suena el teléfono suena, pero el teléfono sale UBER e igualito con una persona, me dice, este es Uber support, hemos recibido quejas contra usted diciendo que usted no está usando mascara yo digo, pero yo siempre uso mascara”, cuenta Morales.

Confiado que hablaba con la empresa porque el identificador de llamadas decía Uber, hizo lo que el supuesto representante le dijo que debía hacer para corregir el problema. Entró a la aplicación de Uber y actualizó su forma de pago. “El da un numero extraño, me lo da y me dice que lo tengo que poner ahí porque si no Uber me iba a cancelar la aplicación”, dice Morales.

Dice que un par de días después cuando su sueldo no fue depositado en su cuenta contacto a Uber y un representante le confirmo que lo habían estafado. Esos cambios que había hecho en la aplicación habían desviado sus ingresos a la tarjeta del estafador. “Yo puse toda la información que ellos me proveyeron y hasta que caí, y me robaron 800 pesos que había hecho esa semana”, dice.

Morales dice que Uber lo ayudó, dándole el dinero que había perdido. La empresa nos confirmó que ellos no llaman o les mandan textos a sus choferes pidiendo información. “Ninguna de estas compañías tienden a llamar a sus personas que contratan en las aplicaciones. Usualmente lo hacen en la plataforma que utilizan bien sea si usted está haciendo entregas a domicilio. Si usted está conduciendo para Uber, para Lyft o cualquier otra compañía, siempre tratan de contactarlo a través de la plataforma y por correo electrónico”, dice Cinthya Lavin, vicepresidenta de comunicaciones del Buro de Mejores Negocios o www.BBB.org en el sur de la Florida.

Pero ¿cómo es que el estafador hizo que apareciera el nombre de Uber en el identificador de llamadas de Octavio? “Los estafadores hacen algo llamado spoofing que es una forma de hacerse pasar por una compañía a través del marcador de llamadas”, explica Lavin.

El BBB dice que si vas a trabajar para una de estas compañías, habilites un correo electrónico específicamente para comunicarte con ellos y si recibes una llamada que dice ser de una empresa reconocida, cuelga y llama al número que ya tienes para ellos. Así te aseguraras de estar hablando con esa empresa.