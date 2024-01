Escasez de repuestos deja a conductora sin su auto por más de un año

Por más de un año, Flora Ayala no pudo manejar su camioneta SUV. Todo comenzó cuando tuvo un accidente en octubre del 2022. “Mi compañía de seguros se demoró aproximadamente un mes y medio en aprobar el estimado”, cuenta Ayala.

Esa no sería la única demora. Flora dice que en diciembre del 2022 el taller que le iba a hacer las reparaciones ordenó los repuestos. “Me dijeron que todo llegaba en enero, pero pasaron seis meses y la pieza no llegaba”, dice.

En un correo, el dueño del taller Atlantic Coast Collission nos dijo: “Desafortunadamente, debido a problemas en la cadena de suministro, había varias piezas no disponibles y en pedidos pendientes, algunas de las cuales eran piezas estructurales que harían que no pudiéramos comenzar las reparaciones hasta que el fabricante nos proporcionara las piezas necesarias. Este es un problema de toda la industria que hemos estado teniendo desde COVID. Conversando con amistades me recomendaron que me comunique con Telemundo Responde”.

Fue así como el caso llegó a manos de nuestro productor Jose Luis Castillo. “Él empezó a trabajar en eso inmediatamente porque me dijo yo necesito que me que me documentes lo que me estás diciendo”, cuenta Ayala.

Luego que nuestro equipo se comunicó con el taller mecánico Flora Ayala recibió buenas noticias. “Me tomó un año y 15 días recibir mi vehículo de regreso, pero regresó”, dice.

El dueño del taller nos dijo: “Entendemos la frustración del cliente ya que vemos a otros clientes con los mismos problemas. Estar sin sus vehículos durante un período de tiempo exorbitante debido a la falta de disponibilidad de repuestos”. Ayala dice que ahora el auto funciona perfectamente. “Estoy feliz y a todo el mundo le recomiendo que contacte a Telemundo”, concluye.

Ante la escasez de repuestos, expertos dicen que los dueños pueden considerar comprar repuestos usados, que suelen ser más baratos. Sin embargo, es importante asegurarse de que las piezas usadas estén en buenas condiciones y funcionen correctamente en el vehículo.