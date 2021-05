Error con su retiro de dinero le iba a costar caro

Durante la pandemia muchas personas tuvieron que sacar dinero de sus cuentas de retiro para sobrevivir, pero en el caso de una residente del sur de la Florida un error en esa transacción le iba a costar miles de dólares, así que contactó a Telemundo 51 Responde y NBC6 Responds.

Cada comida saludable que entrega Dulce Jiménez tiene su propósito. “Yo soy chef personal de personas que están en remisión de enfermedades o en proceso de sanación”, dice Dulce. Pero la pandemia cambió todo. “En ese momento empecé a recibir llamadas de mis clientes cancelando el servicio”, cuenta.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Sin ingresos, dice que tuvo que buscar maneras de mantenerse a flote y en enero decidió retirar $105,521 de su plan de retiro de su previo empleador. Se quedaría con $25,000 y colocaría los $80,521 en una cuenta de jubilación individual conocida como ROLLOVER IRA con la empresa Fidelity.

Dulce dice que abrió la cuenta por teléfono y depositó los fondos personalmente cuando le llegaron en marzo. “Inmediatamente lo llevé a depositar a Fidelity, en una oficina de Fidelity, con una carta con instrucciones de adonde tenían que depositarlo”, dice.

Pero poco después notó que los fondos fueron depositados en una cuenta de ahorros para la jubilación que tiene, conocida como ROTH IRA, error que podría ser costoso. “Al poner ese dinero en la cuenta incorrecta implica que yo tengo que pagar los 40,000 dólares de impuestos”, dice Dulce, quien decidió llamar a Fidelity varias veces para pedir que el dinero fuera transferido a la cuenta correcta.

“Yo estaba tres horas en el teléfono esperando que me contestara alguien y finalmente me contestaban y me decían, eso se va a resolver no se preocupe, mañana usted va a ver que su dinero está, va a estar en la cuenta correcta”, dice.

Pero cada vez que revisaba el dinero seguía en la cuenta equivocada y se le estaba agotando el tiempo. “Por ley, tienes 30 días para depositarlo en una cuenta ROLLOVER si no, entonces se considera como que tú sacaste ese dinero y lo vas a utilizar como cash y tienes que pagar un tax y una penalidad también”, explica Dulce.

Desesperada, contactó al equipo de Telemundo 51 Responde y NBC6 Responds y nosotros nos comunicamos con Fidelity. “A las dos o tres horas me llamaron de la oficina ejecutiva de Fidelity”, dice Dulce, sorprendida.

Cuenta que le explicaron que, por algún motivo, su cuenta Rollover IRA estaba configurada para transferir sus fondos a su cuenta de ahorros. “Al pasar eso, nadie se estaba dando cuenta que cada vez que ponían el dinero en el ROLLOVER IRA iba y se transfería automáticamente al ROTH IRA”, explica Dulce.

Cuenta que, después de que corrigieron la configuración, se solucionó todo. “Y finalmente el dinero se quedó en la cuenta correcta”, dice.

En un comunicado, Fidelity nos dijo “Aunque no podemos comentar acerca de clientes individuales, nos esforzamos en ofrecer una excelente experiencia al cliente.” Agregaron “Este tipo de asunto es raro y nos complace que fue resuelto con éxito por nuestros representantes”.

Dulce dice estar feliz de haber contactado a nuestro equipo. “Para mí me cambió la vida, agradecimiento de que hubo alguien que se preocupó, tomó el tiempo en apoyarme”, dice.

Luego que solucionaron el problema, Dulce dice que Fidelity le envió una carta pidiendo disculpas y confirmando que no tendrá que pagar una penalidad o impuestos como consecuencia del error.