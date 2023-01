En qué fijarte antes de dejar tu auto en un estacionamiento valet

Cuando Cristian Sahdala y su esposa se mudaron a Miami en Octubre se trajeron el Porsche carrera 4S de su suegro con ellos. “Era un carro especial…no es un carro que yo lo puedo ir a comprar en cualquier esquina”, cuenta Sahdala.

Dice que cuando se mudó a su apartamento en Brickell City Center, le dijeron que tendría que pagar una tarifa adicional cada mes para estacionar el auto con el servicio de valet del edificio. Pero cuatro días después de mudarse tuvo problemas. “Cuando vengo al final de la noche como a las 7 y media de la noche, voy subiendo el garaje y veo que mi carro no está parqueado”, cuenta.

El auto de 180-mil dólares había desaparecido misteriosamente. “El manager me dice, me tienes que estar bromeando porque al final nosotros no sabíamos que tu carro se había ido. Nosotros tuvimos un robo de cuatro llaves hace aproximadamente dos noches y no sabíamos que literalmente tu carro no estaba ahí”, relata Sahdala.

Cristian Sahdala dice que llamo a la policía y agentes revisaron las cámaras de vigilancia. El reporte policial dice que se ve a “un hombre en cuclillas detrás del puesto del valet” que no estaba siendo vigilado. Un empleado del estacionamiento supuestamente le dijo a la policía que la caja del valet “ha estado rota hace tiempo”Minutos después la policía dice que se ve a un hombre“caminando hacia el estacionamiento”en dirección del Porsche y luego el auto sale del estacionamiento.

Jesus Cepero fue arrestado y acusado de robo en mayor cuantía, pero Sahdala dice que no tiene idea donde fue a parar el auto y quiere respuestas de la empresa que administra el valet. “Es demasiado frustrante porque al final tengo dos meses, sin mi vehículo, sigo pagando mi carro y no lo tengo”, dice.

En un comunicado, un portavoz de la compañía del valet nos dijo "REEF está cooperando plenamente con la investigación activa del Departamento de Policía de Miami sobre este asunto” pero no nos contestaron acerca de la seguridad del puesto del valet o si le reemplazaran el vehículo a Christian. Brickell City Center agrego que “cualquier consulta adicional debe dirigirse al departamento de Policía de la Ciudad de Miami”.

El abogado Charles Baron dice que las compañías de valet son responsables de la seguridad de su propiedad bajo la ley. Las empresas han encontrado maneras de evitar esto.

Baron dice que antes de estacionar tu auto, busca carteles con exenciones de responsabilidad por daño a la propiedad o robo, dice que ese mensaje también puede estar al dorso de tu boleto de valet. “Puede ser un problema si te roban o dañan el auto y quieres demandarlos”, dice Baron. Agrega que también es buena idea tenerfotos actualizadas de la condición de tu auto en caso de que tengas que reportar daños o presentar un reclamo con tu aseguradora. “Tienes esa opción, usualmente tienes que pagar un deducible de 500 dólares y tu aseguradora luego toma acción legal”, dice Baron.

En cuanto a Cristian Sahdala, dice que aún está esperando ver cómo responden los administradores del estacionamiento y del edificio. “No era la respuesta ni el trato que yo me esperaba de un edificio tan exclusivo básicamente”, dice.

En cuanto al hombre acusado de robarse el auto, Jesus Cepero, se ha declarado no culpable y su abogado no nos contestó cuando lo contactamos.