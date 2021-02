El IRS aclara dudas acerca de créditos tributarios y cheques de impacto

La pandemia y pagos de impacto económico demoraron el inicio de la temporada de impuestos este año. “Vamos a comenzar el 12 de febrero”, dice Alejandra Castro, portavoz del IRS.

Aunque ese es el día que comenzarán a procesar las declaraciones, ya puedes presentarlas de manera electrónica. “De esa forma pueden agilizar el proceso si ya tienen todos los documentos que necesitan, ya pueden hacerlo”, dice Castro.

Pero asegúrate de tener todos los documentos. Por ejemplo, si recibiste dinero por desempleo, necesitas pagar impuestos por ese ingreso y el estado te enviará un formulario 1099G que tendrá esa información.

También, asegúrate de recibir las deducciones que te corresponden como, por ejemplo, el crédito por ingreso de trabajo. “Este es un crédito para personas que no ganan mucho dinero, no más de 55,000 dólares, pero que pueden recibir un reembolso de hasta más de 6,500 dólares en su bolsillo”, dice Castro. Para ese crédito no cuenta el ingreso por desempleo o por alquilar una casa, por ejemplo; tiene que ser por empleo.

“Este año debido a la ley CARES el gobierno te está dejando usar el monto que ganaste en el 2019 si te beneficia más que en el 2020”, dice Castro.

Si has estado trabajando desde casa, también puedes recibir una deducción salvo que trabajes para una empresa. “Está disponible para aquellos contratistas independientes, personas que trabajan por cuenta propia, o los que trabajan en la economía compartida como Uber o diferentes compañías que hacen este trabajo y tienen en su casa una oficina pueden deducir el uso de oficina por el hogar”, dice Castro.

Y si aún no has recibido uno de los pagos de impacto económico, puedes solicitarlo llenando la nueva línea treinta del formulario 1040. “La línea treinta es exactamente donde los contribuyentes que no han recibido por cualquier motivo ese pago de impacto económico, o ese estimulo, lo van a solicitar”, explica Castro.

Eso lo pueden hacer también quienes han tenido un cambio, por ejemplo, si no recibiste el pago por un hijo que te correspondía, puedes enviarle pruebas al IRS de lo que recibiste y lo que te falto y te lo acreditaran a tu reembolso. No tienes que pagar impuestos por el dinero del impacto económico y la fecha limita para presentar tu declaración sigue siendo el 15 de abril.