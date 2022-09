El banco le cerró la cuenta sin explicación

Carlos Gonzalez lleva solo meses viviendo en el sur de la Florida. “Nosotros llegamos a Estados Unidos gracias a Dios y una bendición por el sorteo de visas, con residencia y tuvimos la oportunidad de abrir nuestra primera cuenta elegimos Wells Fargo porque es un banco que nos gustó mucho”, dice Gonzalez.

Dice que apenas abrió la cuenta, sus familiares quisieron ayudarle financieramente. “La primera semana recibí algunos regalos de dinero de familia, de bienvenida y cuando fui a retirar los fondos no me los dejaban retirar”, cuenta Gonzalez.

Admite que se molestó cuando le comenzaron a hacer preguntas de porque iba a retirar sus 2800 dólares y… “entonces el banco me cerró la cuenta a mí y nos congeló los fondos por varias semanas”.

En un correo el banco le dice que “realiza revisiones continuas…para administrar los riesgos en sus operaciones bancarias…. Recientemente revisamos la relación de su cuenta y… hemos tomado la decisión comercial de finalizar la relación de su cuenta de depósito... Se espera que las cuentas cierren el 3 de agosto”.

Pero paso el tiempo y le llegaron dos cartas más; una extendiendo ese plazo hasta el 18 de agosto y luego hasta el 30. Frustrado al no poder retirar sus fondos, contacto a Telemundo 51 Responde y nosotros nos comunicamos con Wells Fargo. “Esa noche me llamo una ejecutiva y me dijo que ya habían emitido un cheque que en cinco días hábiles nos entraba, nos llegaba a la casa el cheque”, dice Gonzalez.

En un comunicado Wells Fargo nos dijo: “Existen circunstancias que pueden retrasar el cierre de una cuenta en la fecha pautada… Si se retrasa el cierre de una cuenta, las acciones específicas tomadas por Wells Fargo dependen de los hechos y circunstancias individuales del cierre.”

Carlos dice que está contento de haber recuperado su dinero y ya abrió una cuenta en otro banco. “Estoy muy agradecido, muy feliz con Telemundo. Nosotros lo vemos como una cadena que ayuda a los hispanos y yo me acerqué a ellos porque fue lo primero que pensé realmente. No me imaginé que me iban a llamar tan rápido, que nos iban a ayudar de la forma que lo hicieron”, dice Gonzalez.

