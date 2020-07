Efecto financiero del COVID-19 en los hispanos

La pandemia dejó a millones de estadounidenses sin empleo, pero los hispanos parecen haberse visto más afectados financieramente. Eso sugiere una reciente encuesta de la agencia sin fines de lucro Consolidated Credit Solutions.

La pandemia parece haber afectado desproporcionadamente a los trabajadores hispanos señala una encuesta de Consolidated Credit. La agencia sin fines de lucro dice que más de 1,100 personas respondieron la reciente encuesta en todo el país, de ellos 611 que hablan solo hablan inglés y 579 hablan español.

Entre los que hablan español, 90 porciento dice que perdieron ingresos debido a la pandemia a diferencia del 60 porciento de la población general.

Beatriz Hartman, de Consolidated Credit Solutions, explica que todos sucedió "porque no estábamos preparados y porque nuestros ingresos están directamente relacionados a industrias que se vieron afectadas gravemente por la pandemia".

La encuesta reveló que solo el 17 porciento de los que hablan español tienen fondos de emergencia comparado con el 30 porciento de la población general.

Beatriz Hartman apunta que a estas "personas las agarró la pandemia sin ningún tipo de ahorro. También el 56 porciento de los que respondieron que hablan solo español dijeron estar ya con pagos retrasados en sus tarjetas de crédito a raíz de que no tienen un ingreso, esto comparado con solamente un 35 porciento de las otras personas que contestaron que hablan inglés".

Oscar Londoño, director ejecutivo de We Count, explica que "están llamando a We Count y nos dicen no hay trabajos, no hay chamba, mis horas están más bajas, ¿qué hago?".

La organización We Count representa a cientos de trabajadores inmigrantes del sur de la Florida. "Son trabajadores del hogar, tenemos trabajadores desde servicio, jornaleros que son trabajadores de construcción, muchos han perdido sus trabajos".

"Entonces para esos trabajadores estamos viendo una manera de apoyarlos, tenemos un fondo de emergencia para apoyarlos en este momento para que paguen sus rentas, sus servicio, su comida", advierte.

Dicen que el fondo no da abasto y han tenido que poner a personas en lista de espera. Por su parte, Consolidated Credit dice que, aunque ahora sea muy tarde para ahorrar "es el momento de aprender la lección, debemos mantener un presupuesto, que debemos mantener un ahorro para emergencias".

Consolidated Credit recomienda tener 3 meses de ahorros para situaciones como esta. Ahora es demasiado tarde para muchos, pero es algo a tomar en cuenta para el futuro.