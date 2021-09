Desestiman caso porque policía no se presenta en corte

Un hombre de 27 años perdió la vida cuando la moto que conducía fue impactada por un vehículo cerca de Naples. Un año más tarde, su familia dice que nunca se hizo justicia en el caso porque el día que el conductor tenía que enfrentar los cargos, la policía no se presentó en corte.

Video celular captado el 16 de mayo del 2020 muestra los últimos momentos de la vida de Mario Alayón manejando su moto en la I-75 cerca de Naples, Florida. “Iba feliz, contento, ese video que yo tengo ahí se lo mandó él a todas sus amistades, estaba muy feliz con el viaje”, dice Sandra Alayón, su madre.

Era su primer viaje largo en su moto nueva. “Iba para Naples, a casa de una familia de la novia”, dice Sandra. Poco después de que ese video fue captado, un auto impactaría la moto por atrás, expulsando a Alayón. “El iba caminando. ¿A qué velocidad venia ese carro que le dio ese golpe y lo tiró? Lo sacó de arriba de la moto y lo mató”, dice Mario Alayón, padre del fallecido.

El reporte policial dice que el conductor de ese vehículo, que tenía la matricula vencida, tuvo la culpa y recibió una multa por conducir descuidadamente. La familia dice que, durante el proceso de investigación intentaron comunicarse con la patrulla de carreteras. “No nos respondían el teléfono, nunca nos respondieron al teléfono”, dice Mario. “Sinceramente, como que nos descartaron”, agrega Sandra.

Tampoco se enteraron, dicen, del día que el conductor acusado de ocasionar el accidente estaría en corte hasta que la novia de su hijo, testigo en el caso, les dijo que la audiencia había sucedido vía Zoom y que nadie la llamó a testificar porque el caso fue desestimado. “El sujeto salió completamente libre, desestimaron el caso porque el policía que citaronon fue a la cita y el juez desestimó el caso como si hubiese sido, como si se hubiese llevado un pare, una luz roja, una cosa de esas”, dice Mario.

Buscando respuestas, la familia se comunicó con Telemundo 51 Responde. Cuando contactamos a la patrulla de carreteras, nos dijeron que su oficina “realizó una investigación de homicidio de tránsito por el trágico accidente del 16 de mayo del 2020, y citó al conductor culpable por conducir descuidadamente. Los agentes involucrados recibieron una citación inicial para el 23 de septiembre del 2020, sin embargo, la fecha se postergó al 13 de octubre (y) FHP no recibió la nueva citación”, agregaron que se pondrían “en contacto con la secretaria de la corte para discutir los remedios y evitar que esto ocurra en el futuro”.

Cryst K Kinzel, la secretaria de la corte del condado Collier respondió diciendo que “Se envió una citación con respecto a la primera fecha, no se emitió otra citación, pero se emitió la orden de cambio de fecha, FHP recibió un aviso, tal vez no el Oficial”. Algo que la patrulla niega haber recibido. “Tienen que ponerles más asunto a esas cosas y tener responsabilidad con sus acciones y esas cosas, ¿cómo te van a citar a un juicio, donde hay una persona que murió y usted no se va a presentar”, dice Mario. “Es muy triste y es muy duro. Y la verdad que él no se merecía eso”, dice Sandra aguantando las lágrimas.

La patrulla de carreteras nos dijo que sus oficiales tienen el deber de presentarse en corte para estas audiencias y se toman el asunto en serio. Dicen que están trabajando con la secretaria de la corte para que esto no vuelva a suceder, pero no hay algo que se pueda hacer en este caso. “Hay una persona muerta que tenía su familia, sus amistades, toda una vida por delante, 27 años, que ya no va a estar. Nos quedó ahí una tumba donde ir los domingos a llevarle flores. No nos quedó más nada. Es duro, y yo le digo que es duro y es injusto, es injusto”, dice Mario.

En cuanto al conductor, ya no vive en la dirección que tenía en sus documentos y todos los teléfonos que llamamos están desconectados.