¿Deben vacunarse contra el COVID-19 aquellos con enfermedades crónicas autoinmunes?

Las vacunas contra el COVID-19, aprobadas para uso de emergencia en Estados Unidos, no son como las que estamos acostumbrados. Las nuevas vacunas ARNm funcionan enseñándoles a nuestras células a producir una proteína, que desencadena una respuesta inmunológica.

Pero ¿qué pasa con las personas que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus? Eso salió a investigar nuestro equipo de Telemundo 51 Responde.

Ana Sofia Membreño-Stuart fue diagnosticada con lupus en el 2012. "El Lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede afectar todos los órganos del cuerpo, como los riñones, los pulmones, el corazón , la piel", explica Membreño- Stuart.

Como ella, millones de estadounidenses que padecen de una enfermedad crónica autoinmune como lupus, artritis reumatoide y síndrome de Sjogren’s, han estado cuidándose de contraer el COVID-19 porque mientras los anticuerpos protegen a personas saludables ante la presencia de un virus, el cuerpo de ellos los ataca. "Te puede atacar a tus órganos, el corazón, a los pulmones, el cerebro, la piel", dice Membreño-Stuart

Los pacientes con estas enfermedades crónicas celebraron la aprobación de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 aunque se quedaron con muchas dudas cuando escucharon que, a diferencia de otras vacunas, estas, conocidas como ARN mensajero, funcionan desencadenando una respuesta inmunitaria dentro del cuerpo.

"Inmediatamente presentan el virus a las células más necesarias para despertar el sistema inmunológico; para producir los tipos de respuesta inmunológicas necesarias para combatir el virus", dice la doctora Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas de FIU.

¿Pero qué sucede en el caso de pacientes cuya respuesta inmunológica no es normal?

El Colegio Americano de Reumatología le dijo a Telemundo 51: "Anticipamos que vamos a recomendar que…los pacientes de reumatología reciban una vacuna contra el COVID-19".

En un documento que les enviaron a sus miembros, dicen que “la mayoría de las vacunas ofrecen una protección incompleta contra la infección y es probable que este sea el caso con las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, incluso la protección parcial será beneficiosa".

Señalan que "actualmente se desconoce el riesgo de brote" que puedan tener estos pacientes tras recibir una vacuna porque no hay suficientes datos pero dicen que tienen "un grupo de trabajo que ha estado revisando los datos disponibles para elaborar una guía…estará lista a mediados de febrero".

Marty dice que en los datos que ella ha revisado, “no se ha visto nada y no hay ninguna indicación que te va a dar un problema. Lo que sí es que en ciertos tipos de problemas inmunológicos puede ser que no te dé el mismo nivel de protección".

Agrega que la única reacción que han visto ha sido en personas con alergias severas y que como cada paciente con una enfermedad crónica es distinto, uno debe consultar con su médico antes de recibir una vacuna.

Ana Sofia Membreño- Stuart consultó con su médico.

“Mi doctor me dijo que prefiere que yo me la ponga. Entonces, si él está de acuerdo con eso, me la voy a poner", dice Membreño- Stuart.

Por el momento, no se les está dando prioridad de vacunación a personas con estas enfermedades crónicas en la Florida salvo que tengan más de 65 años.