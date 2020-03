Cuidado con errores en tu declaración de impuestos

Se acerca la fecha para rendirle cuentas al tío Sam y si piensas contratar los servicios de un preparador para hacer tus declaraciones de impuestos, fíjate bien lo que colocan en las planillas. La alerta la hace una pareja de la Florida que dice que, por no fijarse, quedaron debiéndole miles de dólares al servicio de rentas internas o IRS.

Errores en sus declaraciones de impuestos dejaron a Michael Plata y Mirelys Lopez debiéndole al IRS. “Con la penalidad que nos pusieron, 24,900, casi 25-mil dólares”, dice Michael refiriéndose al monto que le debe al IRS.

La pareja de la costa oeste de la Florida, afirma que sus problemas comenzaron luego que la dueña de “Immigration and Tax Service Group” en Hialeah les preparara sus declaraciones de impuestos durante tres años. “Nos devolvía unos 9-mil, 10-mil dólares”, dice Michael. Esa cantidad, descubrió la pareja, no le correspondía. Dicen que se enteraron de todo cuando fueron a declararse en bancarrota y su abogado vio que sus declaraciones decían que no estaban casados.

Además, Michael dice que descubrió que la preparadora le agregó un crédito tributario que no le correspondía. “Yo no tengo paneles solares en mi casa, ella me ponía paneles solares, sabe Dios cuantas cosas más, yo le estaba pagando por eso, pero realmente yo no sé leer el inglés y ni modo”, dice Michael.

La dueña de Immigration and Tax Service Group, Beatriz Sardiñas no quiso concedernos una entrevista, pero negó haberles agregado datos fraudulentos a las declaraciones de la pareja.

Una búsqueda de su nombre muestra que en el 2009 el departamento de justicia la demando a ella y a sus socios en otra empresa llamada PCPS por supuestamente agregarle de manera fraudulenta, créditos energéticos a 1500 declaraciones, por un valor de 3,6 millones de dólares. https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-close-miami-area-tax-firm

Por teléfono, Beatriz nos confirmó que tuvo que tomar un curso con el gobierno para solucionar ese problema. En el caso de Michael y Mirelys, dijo que los documentos que ella tenía de ellos se perdieron durante un problema con su computadora en el 2017. No obstante, dijo que estaba dispuesta a ayudarle a la pareja a saldar la deuda con el IRS, pero Michael dijo “nosotros no queremos dinero, hasta más, estamos pagando la deuda”.

La pareja dice que ya corrigieron sus declaraciones y están devolviéndole dinero al gobierno. El IRS dice que es importante revisar los datos que un preparador coloca en tu declaración antes de firmarla porque al final, uno es responsable de lo que diga el formulario. En este enlace, el IRS tiene una serie de consejos para evitar situaciones así. https://www.irs.gov/es/newsroom/top-ten-tips-to-help-you-choose-a-tax-preparer