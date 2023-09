Cuidado antes de contratar a empresas para saldar deudas

Como muchos estadounidenses, Bertha García tiene un enorme peso encima que es su deuda: “Yo pienso que tengo $12,500 aproximadamente”, admite luego que le pagara miles de dólares a una empresa que pensó la podía ayudar a salir de estas.

Debido a sus ingresos limitados, no ha podido saldar la deuda por lo que contactó a la empresa Financial Warranty, con sede en un edificio de Boca Ratón, pensando que la ayudarían. “Ellos me dijeron que me iban a solventar mi deuda que debía de pagar $308 mensual”, dice.

Bertha asegura que en Financial Warranty le dijeron que contactarían a sus acreedores para que la dejaran de llamar. “Que ellos iban a ser las personas que iban a pagarle a ellos”, precisa Bertha agregando que de ahí en adelante en vez de pagar el mínimo en sus deudas, le enviaba el pago a Financial Warranty, “pagué $3,388”.

Pero once meses después de contratar a la empresa, Bertha recibió una carta de uno de sus acreedores, citándola a corte por falta de pago y dice que cuando contactó a Financial Warranty le dijeron que no se preocupara. “Que ellos me representaban e iba a ir un abogado como me habían prometido”, alega.

Pero cuando fue a la audiencia dice no había alguien ahí para representarla. En su caso Bertha no está sola. El Buró de Mejores Negocios (BBB, por sus siglas en inglés) ha recibido 13 quejas en los últimos 3 años de clientes alegando, entre otras cosas, que entendían que Financial Warranty le iba a pagar a sus acreedores, pero no fue así. La procuraduría general del Estado también recibió dos quejas similares.

Cuando los contactamos, la empresa dijo: “Financial Warranty no es una empresa de liquidación de deudas, reparación de crédito, ni consolidación de deudas; no prestamos dinero, no hacemos pagos a acreedores ni declaramos que hacemos ninguna de estas cosas”. No dijeron en que usaron el dinero de Bertha pero aseguran que se dedican a “determinar si los cobradores de deudas” que llaman a sus clientes “lo hacen de manera conforme a la ley”.

Luego que los contactamos, Financial Warranty llamó a Bertha ofreciéndole un reembolso. “Les dije que le iba a dar el número de cuenta, el número de ruta para que me lo pusieran, pero nunca pasó”, dice Bertha.

Cuando volvimos a contactarlos, la empresa dijo: “ella proporcionó información incorrecta sobre la transferencia bancaria” y que ahora le enviarán un “cheque por correo” diciendo que están obrando “en buena fe” como hicieron con una de las personas que se quejó con la procuraduría.

Por su parte, Bertha ahora está llegando a acuerdos directamente con sus acreedores, algo que el BBB aconseja siempre hacer primero. “Hay compañías que sí te ayudan, pero también hay muchas cosas que uno puede hacer por uno mismo”, explica Christy Cameron, portavoz del BBB.

Existen compañías de consolidación legitimas que podrían ayudarte a lograr acuerdos con tus acreedores, pero el BBB advierte que los problemas de deudas y crédito, se solucionan a lo largo de varios meses o incluso años, y no en pocos días. Además, un plan de consolidación podría tener un impacto negativo en tu puntaje crediticio, algo que se soluciona poniéndose al día con tu deuda.