Consumer Reports: El filtro solar es imprescindible para todos los tonos de piel

MIAMI, Florida - Independientemente de lo que estés haciendo al aire libre, recuerda esto: usa protector solar para protegerte de las quemaduras solares y el cáncer de piel. Y si tienes la piel oscura, no estás exento de usar protector solar. Consumer Reports explica por qué debes usar un filtro solar y comparte los mejores según sus pruebas para protegerte de los peligrosos rayos del sol sin gastar mucho.

Si tienes la piel oscura y no usas protector solar cuando estás afuera bajo el sol, te estás arriesgando al envejecimiento prematuro, a daños en la piel e incluso a cáncer de piel. La Dra. Maritza Pérez, dermatóloga y profesora de la Universidad de Connecticut, enfatiza: “Los rayos ultravioletas no discriminan…Así que los rayos ultravioletas van a afectar tu piel, no tiene importancia el color de tu piel”.

La Dra. Maritza Pérez explica que el cáncer de piel a menudo se diagnostica en una etapa más avanzada en las personas de color. "Retardamos el diagnóstico por creer que somos inmunes al cáncer de piel", afirma Pérez.

Para ayudarte a elegir un filtro solar eficaz, los expertos de Consumer Reports prueban docenas de lociones, aerosoles y barras para garantizar que realmente te protejan de los rayos dañinos del sol. Luz Plasencia, portavoz de Consumer Reports, menciona: “Nos enfocamos en la eficacia de los protectores solares frente a dos tipos de rayos solares: los rayos UVA y UVB. También contamos con especialistas sensoriales que evalúan el aroma y la sensación de cada protector solar”.

Para comprobar el SPF, que es el "factor de protección solar", los evaluadores aplican el protector solar en pequeñas zonas de la espalda de los panelistas antes de sumergirlos en una bañera durante 40 u 80 minutos. Luego, el área se expone a una luz solar simulada. Al día siguiente, los expertos examinan la zona para ver si se ha enrojecido.

Para comprobar la protección contra los rayos UVA, los evaluadores aplican el protector solar en placas de plástico, las exponen a la luz ultravioleta y luego miden la cantidad de rayos absorbidos. "Encontramos diferencias considerables en el rendimiento. Algunos protectores solares que probamos no siempre ofrecen el nivel de protección que se indica en la etiqueta", señala Plasencia.

De las pruebas de este año, una de las mejores lociones de protección solar es la Coppertone Water Babies Lotion SPF 50, que superó el SPF indicado en la etiqueta. Cómo aplicas el protector es importante. Para las cremas, debes usar aproximadamente una cucharadita por parte del cuerpo descubierto y volver a aplicarlo cada dos horas o después de nadar o sudar.

Recuerda, sin importar tu tono de piel, el uso regular de protector solar es vital para protegerte de los peligrosos efectos de los rayos solares.