Consejos para poder saldar las deudas médicas

En muchos casos, las deudas médicas son el resultado de un proceso de facturación incorrecto, que los consumidores no saben cómo disputar los cargos y terminan haciéndose responsables del saldo.

Pese a que la mayoría de la población cuenta con seguro médico, los estadounidenses tienen unos 195 mil millones de dólares en deudas médicas, según un análisis de datos gubernamentales. Más de una cuarta parte de esa deuda les pertenece a personas de la tercera edad.

“En Estados Unidos, 4 millones de personas mayores de 65 años deben una cifra récord de 54 millones de dólares en deudas médicas, pese a que la inmensa mayoría de estas personas son beneficiarios de Medicare y cerca de la mitad de ellos tienen además una segunda póliza de seguro”, dice Gilberto Cabrera, portavoz de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés).

Según el AARP, muchas veces las deudas médicas son producto de errores de facturación que llevan a instituciones médicas a cobrarle a un paciente de la tercera edad por algo que Medicare o su seguro cubriría. “Los pacientes mayores necesitan una atención más compleja, lo cual requiere una codificación médica más elaborada que es fácil confundir por algunas organizaciones. Algunas personas, estos procesos de pago de Medicare y de las compañías de seguros completo o complementarios no coinciden necesariamente”, explica Cabrera.

De esta manera, muchas instituciones médicas le terminan enviando la cuenta completa a los pacientes, algo que es incorrecto y va más allá de un impacto económico. “Casi 80% de quienes tienen estas deudas médicas dicen haber suspendido o demorado atención médica o la compra de sus medicamentos recetados”, cuenta Cabrera.

Para evitar eso, en su página https://moneymap.aarp.org/debt la organización sin fines de lucro tiene herramientas para ayudarte a salir de deudas. “Te pueden guiar para tratar con los proveedores médicos, para reducir todos estos costos y para encontrar mejores maneras de pagar estas facturas”, asegura Cabrera.

También puedes contactar a los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid o CMS para verificar tu elegibilidad a ciertos servicios, a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor o CFPB para presentar una queja sobre facturas incorrectas o cobradores de deudas que te acosan, a la Fundación Patient Advocate o PAF que puede ayudarle a encontrar defensores de pacientes en tu área o al Programa Estatal de Asistencia Sobre Seguros Médicos o SHIP que ofrece asistencia personalizada gratuita con problemas relacionados con Medicare.

La idea es no asumir una deuda medica que no te corresponde. “Muchas de estas personas deciden, no quiero el estrés, no quiero la atención, no quiero el afán que me produce esto. Voy a ponerlo en mi tarjeta de crédito”, lamenta Cabrera.

El gobierno federal también tiene programas para ayudarte con deudas médicas. Puedes encontrar esa información en el siguiente enlace: https://www.usa.gov/es/ayuda-gastos-medicos