Comunidad ayuda a reconstruir la casa de una familia tras incendio total de su vivienda

Una familia de Hialeah que perdió todo cuando un incendio devoró su hogar tiene hoy motivo para celebrar. La familia Ferrer contacto a Telemundo 51 Responde hace poco más de un año pidiendo ayuda y nuestro equipo intentó conseguirle asistencia a través de un programa de Hialeah pero esa ciudad nos dijo que no calificaban.

En febrero del 2019, el equipo de Telemundo 51 Responde dio a conocer el caso de Jose y Delsy Ferrer diciendo que ellos estaban orando por un milagro. Su casa no estaba asegurada, había quedado inhabitable y no tenían cómo reconstruir hasta que el entonces alcalde de Broward, Mark Bogen, vio nuestro reportaje. “Cuando vi tu historia, me conmovió y dije, sé que hay personas que pueden ayudar”, dijo Bogen.

Acto seguido, Mark Bogen contactó al presidente del equipo de hockey Florida Panthers y en Julio del 2019 habían reunido más de $50,000 y a un ejército de contratistas, ingenieros y arquitectos de buen corazón que donarían sus servicios para reconstruir.

Por casi un año, esos equipos trabajaron sin parar ya que solo dos paredes de la casa pudieron salvarse. Este pasado sábado, City Furniture se sumó a darle los toques finales, donando todos los muebles de la casa. Días después los Ferrer llegarían a ver su nuevo hogar.

Al llegar a la casa, los ojos de Delsy se llenaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez eran de alegría y agradecimiento. “El corazón mío siempre estará con ustedes y el señor también bendiciéndolos”, dijo Delsy.

La empresa de ingeniería AECOM fue una de las compañías que donó sus servicios. “Es increíble, hay pocas veces en el trabajo de uno que podemos ver, tener una gratificación a este nivel de poder hacer algo y ayudar a unas personas a recuperar su hogar”, dijo Pedro Hernández, vicepresidente de AECOM.

La empresa Moss Construction donó sus servicios de contratista, mano de obra y materiales. “Con mucho gusto le entregamos la casa hoy a la familia. Estamos muy contentos de que pudimos tener a todas las personas que nos ayudaron con el proyecto”, dijo Hansel Marrero de Moss Construction.

“Tenían muchos recuerdos que quedaron destruidos en el incendio y esperó que ahora puedan hacer nuevos recuerdos en esta casa”, dijo el director de operaciones de los Florida Panthers, Sean McCaffrey quien aportó a través de la fundación del equipo de hockey.

Buscábamos seguir ayudándole, por lo que Mark Bogen también contactó al tasador de la propiedad de Miami-Dade quién le está dando un crédito tributario por la casa durante el tiempo que no estaba habitable.

“Ahora estamos haciendo la proyección para ver si podemos entrarlos dentro del senior para que tengan un beneficio mayor y paguen lo menos impuestos posibles”, dijo el tasador Pedro J. García quien también estuvo en la entrega del hogar.

Se calcula que entre servicios, productos y donaciones monetarias se recaudaron más de $125,000 para reconstruir la casa de la familia. “Es increíble, la gente me dice, que suerte, yo digo no, suerte no, esto es una bendición”, dice Delsy.