Compras seguras en Prime Day: evita las estafas

A medida que los consumidores esperan con anticipación las ofertas de Prime Day, es esencial mantenerse alerta frente a las posibles estafas.

El Better Business Bureau (BBB) ha emitido una advertencia sobre los mensajes por correo electrónico que parecen ser de tiendas legítimas. "Es un correo electrónico que puede tener logos tomados de una empresa legítima, en este caso, Amazon. Podría tener ofertas que parecen ser reales, pero luego hay enlaces dentro del correo electrónico que pueden extraer información de tu computadora", advierte Cinthya Lavin, portavoz del BBB.

Una encuesta reciente realizada por Retail-Me-Not, un sitio líder en ofertas, indica que los consumidores están ajustando sus presupuestos este Prime Day. La encuesta que conto con más de 1,000 participantes, reveló que el comprador promedio de Prime Day planea gastar $250 este año, una caída notable de los $388 en 2022 y una disminución significativa de los $594 en 2021.

Detectando las estafas durante Amazon Prime Day

Sin embargo, independientemente de cuánto o cuán poco gastes, las estafas siguen presente. Por lo tanto, los compradores deben estar atentos. Se recomienda hacer seguimiento de las compras, especialmente cuando se realizan muchas.

Los mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas que afirman que has ganado un premio o que informan sobre un problema de entrega suelen ser una señal de alerta. "Pueden aprovecharse de tus tarjetas de crédito y realizar compras no autorizadas", dijo Lavin.

De hecho, la Comisión Federal de Comercio informó que los mensajes de texto fraudulentos sobre problemas de entrega de paquetes y alertas de seguridad de Amazon estuvieron entre las principales estafas en 2022. Las víctimas terminaron entregando a los estafadores información personal, incluyendo números de seguro social e incluso acceso remoto a sus teléfonos.

Amazon también ofrece cierta orientación sobre cómo identificar correos electrónicos genuinos de la compañía. Aunque ocasionalmente pueden enviar correos electrónicos con documentos adjuntos, estos siempre estarán enlazados en un cuadro etiquetado como "Adjunto(s) protegido(s) por Amazon". Estos enlaces específicos son seguros para abrir. Sin embargo, cualquier correo electrónico o mensaje de texto que contenga enlaces o adjuntos que parezcan sospechosos no debería abrirse.

Si abres por error un enlace o adjunto sospechoso, es crucial tomar medidas inmediatas para proteger tu sistema. También se recomienda habilitar la verificación de dos pasos para mayor seguridad. Aunque Amazon se comunica con los clientes, es importante recordar que nunca te pedirán que divulgues o verifiques información personal sensible o ofreceran un reembolso que no estás esperando.

Sitios web similares

Los compradores deben desconfiar de los anuncios en redes sociales que redirigen a sitios web similares. A primera vista, estos sitios pueden parecer confiables, pero al inspeccionarlos más de cerca, pueden aparecer inconsistencias.

Se utilizan fotos profesionales, a menudo robadas de otros sitios, para engañar a los consumidores haciéndoles creer que el sitio web es legítimo. Es crucial asegurarse de que el sitio web sea seguro: busca "HTTPS" en la URL y un pequeño icono de candado en la barra de direcciones.

"Observa el sitio web antes de comprar algo. ¿Tiene solo uno o dos productos? ¿Tiene muy poca información para ponerse en contacto con la persona que lo vende?", dijo Lavin. Además, si el precio parece demasiado bueno pare ser cierto, probablemente lo sea. Haz algunas comparaciones de precios del mismo artículo y si hay una gran diferencia, podrías estar tratando con un estafador.

Realizando pagos seguros

Es importante elegir con cuidado tu método de pago. Para compras en línea, utilizar una tarjeta de crédito suele ser la mejor opción, ya que los cargos sospechosos pueden ser disputados posteriormente con la compañía de la tarjeta de crédito. Los consumidores deben ser cautelosos con cualquier minorista que solicite el pago a través de aplicaciones de billetera digital, tarjetas de débito prepagadas u otros métodos poco convencionales.