Cómo identificar si tu hijo está usando un cigarrillo electrónico

Antes de la pandemia, dos productoras jóvenes de nuestro equipo investigativo documentaron cómo varios negocios del sur de la Florida no les pidieron identificación antes de venderles cigarrillos electrónicos. “Escogí un sabor y me lo vendieron, no me preguntaron por licencia, ni me preguntaron mi edad”, dijo una de las productoras en ese entonces.

Aunque una ley federal prohíbe la venta de estos dispositivos de vapeo a menores, en la Florida ninguna agencia tiene el poder de hacer cumplir esa ley. Eso es algo que trató de cambiar la entonces senadora estatal Anitere Flores el año pasado.

“Actualmente no existe una ley que la da la autoridad a ninguna agencia estatal para poder ver si están vendiendo cigarrillos electrónicos a jóvenes”, nos dijo Flores en ese entonces, quien copatrocinó un proyecto de ley que prohibiría la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 21 años en la Florida.

También prohibiría la venta de productos con saborizantes como fruta y chocolate pero el gobernador Ron DeSantis lo vetó diciendo que esos sabores son los que usan miles de floridanos y “es casi seguro que esta legislación llevaría a más personas a volver a fumar cigarrillos”.

Patricia Sosa, directora de la Campaña Para Niños Libres de Tabaco dice que cinco estados, California, Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island y Massachussets ya prohíben la venta de dispositivos de vapeo con saborizantes.

“El 83 porciento de estos cigarrillos electrónicos son aromatizados; son con olor a dulce, los chicos creen que están consumiendo un dulce no saben que algunos de ellos están consumiendo nicotina concentrada”, dice Sosa.

Ella está alertando a padres de que ahora que los menores regresan a la escuela, deben estar más pendientes porque es ahí donde muchos se sienten presionados a probar los cigarrillos electrónicos.

“En Estados Unidos en este momento 3.6 millones de jóvenes de escuela intermedia y secundaria están consumiendo estos cigarrillos electrónicos”, dice Sosa.

Están terminando en las manos de los jóvenes.

La Campaña Para Niños Libres de Tabaco recomienda estar atentos a los aromas suaves y dulces como chicle, chocolate, menta y frutas. Estos dispositivos no huelen como los cigarrillos normales. También, fíjate si tu hijo o hija cambia su comportamiento, estado de ánimo o patrón de sueño porque puede indicar una adicción y conoce bien los distintos envases en el que vienen estos cigarrillos, como bolígrafos, memorias USB y hasta relojes.

Patricia Sosa dice que se ha enterado que algunos alumnos les ofrecen a sus compañeros una inhalación por dos dólares en los baños de los colegios y así comienza el ciclo. Recomienda hablar francamente con tus hijos de los peligros de consumir nicotina, pero hacerlo sin sermones.