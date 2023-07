Cómo evitar ser víctima de un fraude de romance por Internet

Las estafas en Internet han aumentado drásticamente, siendo las estafas de romance de las más lucrativas para los estafadores, ya que logran obtener millones de dólares de sus víctimas.

El equipo de Telemundo 51 Responde habló con una mujer que perdió más de $47,000 en un fraude de romance y le muestra una manera fácil de detectar esta estafa en el futuro.

Por la redes sociales una residente del sur de la Florida comenzó un supuesto romance virtual que terminó costándole caro. “Él me mandó una solicitud por Facebook y la acepté”, recuerda la señora, quien no quiso ser identificada.

La mujer llegó a la estación de Telemundo 51 en Miramar para confirmar si la persona con la que había estado conversando por dos años era quien decía ser. “Él es un general que trabaja con la ONU”, dijo la mujer que dice que durante su relación, hablaba a diario con el hombre por teléfono y chat.

Poco después de que comenzó su relación virtual, la mujer dice que su supuesto novio le pidió ayuda para un trámite.

“Que sus padres se habían muerto y que su mamá tenía muchas cosas en el banco y que el banco allá en Europa ya no podía tener eso ahí. Entonces él me los mandó a mí y que ahí mismo estaba un dinero”, comenta la mujer.

Ahí comenzaron las supuestas trabas con el envío y el novio le comenzó a pedir que les enviara dinero a supuestos agentes para arreglar los problemas. Ella admite haberle enviado más de $47,000 a distintas personas en el transcurso de su relación.

Sospechando que podría ser un engaño, la mujer trajo la foto del supuesto novio y la colocamos en el buscador de imagen de Google. Inmediatamente salieron decenas de fotos de quien decía llamarse Robert Mitchell, pero resultó ser un político de Serbia que no se llama así.

Entre las fotos encontradas había varias que el sujeto le había enviado a la mujer para engancharla, algo que se conoce en inglés como catfishing.

“Normalmente estos estafadores, muchos de ellos se encuentran en otros países. No necesariamente en los Estados Unidos”, explica Luis Moulier, agente especial del FBI.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, alrededor de 70,000 consumidores a nivel nacional reportaron pérdidas de $1,300 millones el año pasado buscando el amor por Internet. Según el FBI, la mayoría de las víctimas son mujeres divorciadas o viudas mayores ya que se encuentran emocionalmente vulnerables.

Hay varias maneras de detectar estas estafas. Según Laritza Diaz, agente especial del FBI, debes dudar de una persona si no quiere verte en persona y si haces una cita, la cancela y te pide dinero para viajar a verte. También debes sospechar si la persona trata de ganarse tu confianza, hablándote de forma siempre agradable e interesada en tus cosas, o te muestra amor rápidamente, e inventa tragedias o problemas para conmoverte y pedirte dinero.

La televidente dice que le duele confirmar que perdió tanto dinero en un fraude. “Honradamente me he ganado este dinero. Y para que este hombre me haga eso. Me gustaría que alguien no volviera a hacer lo que yo estoy haciendo”, dice la mujer.

En este caso, la víctima envió el dinero a través de varias transferencias y cheques a nombre de distintas personas y será difícil recuperarlo. Admite que, durante este periodo, en su banco se mostraron preocupados y le preguntaron si conocía a quien le enviaba dinero y ella dijo que sí. Luego que los contactamos, agentes de ese banco dicen estar investigando para ver si pueden ayudar a las autoridades a frenar este fraude.

Por su parte, ella ya le reportó el crimen al FBI a través de la página www.ic3.gov