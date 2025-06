Cómo conseguir citas en el Consulado de Colombia en Miami

Dora Ramírez dice que lleva meses tratando de sacar una cita en el consulado de Colombia en Miami.

"Lo único que yo necesito es renovar un documento básico que es mi pasaporte”, asegura Dora. Ella dice que necesita ese documento para viajar a Colombia tras la muerte de su padre. "Desde el año pasado que estoy tratando de sacar una cita”, dice.

Según Dora, primero Intentó sacar cita en persona, pero no tuvo suerte. En abril le informaron que ahora las citas solo se agendan en línea.

Oscar Fernando Marmolejo Roldán, el cónsul de Colombia en Miami dice que la decisión se aceleró tras una visita de la policía de Coral Gables quien le informo que habían comenzado a colaborar con las autoridades migratorias.

Dice que le dijeron “a partir de hoy somos autoridad migratoria y a partir de mañana están prohibidas las filas en el consulado, estas grandes filas que se hacen ya para la atención al público..Y yo no podía dejar que mis connacionales fueran posiblemente acción del ICE, ya, de autoridad migratoria”, dice el cónsul.

Marmolejo dice que en menos de una semana, implementaron el sistema de citas en línea.

"La cita del lunes se abre la plataforma el viernes a las 10 de la mañana... la cita del martes se abre el lunes... y así sucesivamente", dice.



Pero Dora asegura que por más que lo intenta, no ha tenido éxito.

"A las 9:58, 59, a las 10 en punto tengo cuatro personas en cuatro computadores tratando de sacar la cita y no existe”, cuenta Dora.

Durante nuestra entrevista, le dijimos al cónsul que nuestro equipo también trató de ayudar a Dora entrando a la pagina para buscar citas y tampco tuvimos suerte.

"Nosotros estamos atendiendo, Myriam, las mismas personas que atendíamos antiguamente con esas grandes filas, ya estamos atendiendo 300 personas”, nos dijo el cónsul.



Con sólo 10 funcionarios, el consulado asegura que semanalmente atienden un promedio de mil personas con cita, pero la demanda es alta. La población de colombianos en el sur de la Florida asciende al millón y el día que hablamos con el cónsul, una de las búsquedas más frecuentes en Google Miami era: "Consulado de Colombia en Orlando".

El cónsul nos reiteró que "la población es grande". Dice que el sistema funciona, pero reconoce que más de dos mil personas se conectan cada mañana a las 10am y las citas se agotan en minutos.

"Yo le he escrito al consulado, le he escrito a mil personas y nadie me contesta, solo ustedes”, nos dijo Dora.

Cuando le preguntamos al cónsul qué pasa con los que no consiguen una cita nos respondió "Mira, es decir, la gente que no consigue continúa y después la consigue”.

Dora dice que seguirá tratando de sacar cita. El cónsul dice que las personas mayores de 70 años no necesitan cita para sus trámites y nos dijo que ante la alta demanda, la cancillería planea lanzar un sistema más robusto en septiembre.