Cómo asegurarte de que honren la garantía de tus electrodomésticos

Cuando uno compra un electrodoméstico, suelen venir con garantías del fabricante que te cubren problema que se presente dentro de cierto período. Esa es la garantía que una televidente dice que tenía, pero el fabricante se reusaba a honrarla por lo que contacto a Telemundo 51 Responde.

Cleo Hancock dice que pensó haberse sacado la lotería cuando encontró una olla a presión con las funciones que ella quería a buen precio en marzo del 2019. “Cuando vi que en el Dollar Store tenían una en liquidación a treinta dólares dije, fenómeno nunca voy a encontrar una por menos y aparte de eso tenía garantía de dos años”, dice Cleo.

Para asegurarse de tener esa protección, Cleo registró la olla en la página de internet de la empresa, luego pegó el recibo al manual para no perderlo y guardó la caja original. “La usé por casi un año, un poquito más de un año cuando empezó a perder la capacidad de mantener la presión”, cuenta.

Dice que primero hizo lo que el manual decía para tratar de arreglar la olla, pero cuando eso no funcionó, contactó a la empresa porque aún estaba bajo garantía. “Me pidieron que les mandara una foto del recibo original que yo tenía y una placa que tiene atrás la máquina donde tiene el número de serie y las cosas que ellos usan para identificar la máquina”, dice Cleo.

Pero Cleo apunta que la empresa le rechazó el reclamo diciendo “desafortunadamente la imagen del recibo que nos envió no tiene la información que requerimos”.

“Me dijeron que no era suficiente porque el recibo cuando yo le puse la cinta al recibo dentro del libro para mantenerlo todo junto parece que la pega pega de la cinta que le puse borró parte del recibo”, insiste Cleo.

Sin embargo, el recibo aún tenía la fecha de cuando compró la olla y cuanto pagó. Fue entonces que decidió contactar a Telemundo 51 Responde. “Para 30 dólares es comida del almacén para mí 30 dólares es poder pagar una cuenta”, acota Cleo.

Nuestro equipo contactó a la empresa en varias ocasiones y poco después Cleo dice que la contactaron por correo electrónico. “Diciéndome, oh mire, hace tiempo que no oímos de usted, por favor mándenos una foto de la máquina a presión con la cuerda cortada en dos para que podamos ver que no pudos usarla más y vamos a honrar la garantía”, precisa Cleo.

La empresa le envió un cheque de treinta dólares y Cleo dice que está contenta de que no se dio por vencida. “Cuando pedís la ayuda viene y yo pedí, y la ayuda vino”, asevera contenta Cleo.

La compañía no nos dijo porque tardaron meses en procesar el reclamo de Cleo. Expertos aconsejan siempre registrar los electrodomésticos que compras con la compañía para activar la garantía y guardar los recibos. Tal vez quieras sacarle una foto al recibo con el celular para asegurarte de que se lea todo en caso de que lo necesites en el futuro.