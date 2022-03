Clientes alegan que constructora de piscinas no les terminó los trabajos

El sueño de tener una piscina en su patio se ha convertido en una pesadilla para varias familias de nuestra área que firmaron contratos con una compañía que dicen, les cobró dinero, pero no les termino el trabajo.

"Me han dejado puro huecos, ranas", dice Víctor Contreras, al mostrarle a nuestro equipo una piscina sin completar diciendo que "de los $55,000, nosotros le hemos pagado $48,670".

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

En casa de Sofía Valentini, el panorama es aún más precario ya que solo hay un hueco en el patio.

"Tenemos un patio que no podemos disfrutar, mi hijo más que nada, que ya está en la edad que le gusta salir y jugar, no puede, no está permitido salir a fuera, tengo terror de que se me caiga ahí adentro corriendo", dice Valentini.

Ella cuenta que el patio ha estado así desde diciembre luego que le pagó casi $30,000 a la empresa Sunshine Pools and Contracting Group; la misma empresa que contrató Victor Contreras para construirle una piscina con jacuzzi y terraza cubierta de losa.

"Fue en el 2020 cuando él vino, sacó las medidas, me dio un estimado, vino gente, fuimos a su oficina, y fue rápido en realidad. Nos dijo que la piscina estaba lista en 6, máximo 8 meses, y que lo más antes posible, que le teníamos que dar el dinero", explicó Contreras

Pero dice que a los seis meses comenzaron las demoras y excusas del dueño de la empresa. "Me falta esto, no viene esto. Que el permiso se demora, no había permisos y un sin números de pretextos".

En un video en la página de Instagram de la compañía, fechado en noviembre pasado, se ve a trabajadores en casa de Contreras, quien afirma que esa fue la última vez que la empresa envió a obreros a su hogar.

Explicó que la obra "tiene que pasar una serie de inspecciones de la ciudad", agregando que que la piscina no tiene bombas, electricidad, ni losa en la terraza.

Tanto Miami -Dade como la fiscalía estatal dicen que han visto un aumento de quejas en contra de constructoras de piscinas.

Ambas agencias han recibido varias quejas relacionadas a Sunshine Pools and Contracting Group y se las han referido al Departamento de Regulación Profesional, conocido como DBPR por sus siglas en inglés.

Esa agencia, que otorga licencias a estos contratistas, dijeron que no pueden dar "información relacionada con cualquier procedimiento disciplinario actual o pendiente".

En las oficinas de la empresa en el suroeste de Miami-Dade nadie le abrió a nuestro equipo.

Luego que le dejamos varios mensaje, el agente registrado Joseph Valdés le envió un correo a su abogado con copia a nosotros, diciendo en parte que "actualmente estamos en proceso de quiebra porque los precios de la mano de obra han aumentado más del doble y estamos atados a un contrato que no podemos terminar".

Contreras dice que presentó quejas formales en contra de la compañía buscando una solución.

"A mí me gustaría que si él lo puede terminar, que lo termine. Y si no, que nos devuelva el dinero", dice.

Si has tenido un problema con una constructora de piscinas puedes presentar una queja con el DBPR usando este formulario: http://www.myfloridalicense.com/dbpr/pro/cilb/documents/construction_related_complaint_package.pdf

También existe un fondo de restitución estatal que puede ayudarte a recuperar parte de tu dinero si calificas. La aplicación para ese programa la obtienes aquí:

http://www.myfloridalicense.com/dbpr/pro/cilb/documents/recov_form.pdf