Ciudad retira escombros de casa que tiene medio millón de dólares en multas

Hace un año, vecinos del área de Miami conocida como Shenandoah contactaron al equipo de Telemundo 51 Responde pidiendo ayuda para lograr que la ciudad limpiara una casa de su vecindario que estaba en tan malas condiciones que había acumulado más de medio millón de dólares en multas.

Cuando vimos la casa de Ruth McKinsey en noviembre del año pasado, tenía el patio lleno de basura y escombros. Vecinos como Vivian Guzman nos llamaron diciendo que habían estado quejándose con la ciudad por anos sin resultados. “¿Hasta cuándo tenemos que vivir con esto”? se pregunto Guzman en ese entonces.

La casa, ubicada en la 24 avenida y 20 calle del suroeste de miami tenía 13 violaciones al código desde el 2005 y $558,250 en multas. La ciudad nos dijo que buscaría una orden judicial para entrar a limpiarla dentro de 90 días, pero pasaron ocho meses y nada. “Tuvimos bastante dificultad obteniendo un subcontratista para que entrara en esa propiedad”, nos dijo

Robert Santos-Alborná, el director del departamento de cumplimiento de códigos de Miami.

Tras una larga búsqueda, el departamento de basura y obras públicas termino haciendo el trabajo. El 31 de agosto entraron a remover los escombros luego de darle aviso a la dueña, pero para ella no fue suficiente y en video policial que obtuvimos, la vemos suplicando por más tiempo para limpiar. “Esto ha estado pasando durante cinco años”, le responde una empleada municipal. Durante el proceso, empleados le ayudaron a la dueña a separar algunas de sus pertenencias de manera ordenada pero igual en dos ocasiones se le ve tratando de frenar la labor de los trabajadores y un oficial de la policía le dice que se quite del camino de la máquina.

Días después hablamos con Ruth McKinsey. “Todo esto ha sido arado”, nos dijo la propietaria, quejándose de la labor de la ciudad. Dice que por tres meses había estado trabajando en su propiedad…pintándola y arreglándole el techo, algo que notamos. Pero fotos y el video de la policía muestran que aún había escombro en el patio.

Cuando le preguntamos a la dueña porque pasaron tantos años sin que ella atendiera la casa dijo que había estado cuidado de su madre enferma y no tenía dinero porque tuvo que dejar su trabajo de enfermera. Tras la muerte de su madre, Ruth McKinsey fue arrestada por el presunto homicidio agravado de la anciana cuya causa de muerte aparece como abandono. Cuando le preguntamos acerca de las acusaciones de que ella no cuidaba o alimentaba a su madre, dijo que no eran ciertas y se ha declarado no culpable.

Ahora, mientras ella espera ver que decide la justicia en el caso criminal, los vecinos que se quejaron de como tenía esta casa, dicen estar satisfechos con la acción de la ciudad y del director de departamentos de cumplimiento de códigos. “Si no fuese por él y obviamente por ustedes que intervinieron por nosotros nada hubiese pasado”, dice Guzman. “Yo había prometido a esos vecinos que íbamos a limpiar la propiedad de escombro y lo hicimos”, declaró Robert Santos-Alborná

