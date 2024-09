Padres ponen en riesgo su propia jubilación por ayudar a sus hijos adultos

Un estudio revela que casi la mitad de los padres con hijos adultos le siguen ayudando financieramente incluso cuando esto pone en riesgo su propia jubilación. Hablamos con expertos financieros que nos explican porque esto no es buena idea ni para ti ni para tus hijos.

Si tienes un hijo adulto y sigues ayudándole financieramente, no estás solo. Un reciente estudio realizado por la página savings.com revela que muchos todavía les dan dinero a sus hijos adultos, incluso cuando esto pone en riesgo su propia jubilación.

El amor incondicional que sentimos por nuestros hijos a veces nos hace sacrificar nuestro propio bienestar. Como reveló una reciente encuesta de savings.com donde 47% de los padres con un hijo adulto de 18 años o más dijeron que le dan un promedio de $1,400 al mes a ese hijo para que cubra sus gastos, eso es más del doble ($609) de lo que un padre trabajador promedio contribuye mensualmente a su plan de jubilación.

Sebastian Guerra, de Guerra Financial, explica que "uno definitivamente siempre tiene que estar pensando que los hijos estén bien, creo que esa es la prioridad que cualquier padre debe de tener, pero al mismo tiempo uno no puede estar sacrificando toda la economía de uno para que el hijo esté bien hoy, pero después ¿qué pasa con mi vejez cuando yo llegue a mi vejez y llegue a mi retiro?".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El asesor financiero Sebastian Guerra dice que antes de pensar en ayudar a tu hijo con cosas como el auto, los estudios universitarios o la compra o alquiler de un hogar, debes tomar en cuenta cuánto dinero vas a necesitar para retirarte, lo que él llama el número de la libertad financiera y hacer un plan.

"Si uno no tiene lo suficiente para su retiro, uno se va a convertir en una carga para sus hijos por la falta de organización que uno tuvo durante toda su vida ... Tengo esta edad, me quiero retirar en 10 o en 15 años. ¿Cuánto tengo que tener antes de que me retire? Necesito tener esta cantidad", cuenta Guerra.

Sandra Tobón, director del departamento de Educación a la comunidad, Consolidated Credit, advierte que "si nosotros queremos ayudarle a nuestros hijos, la mejor forma de hacer eso es enseñarles a manejar su vida financiera independiente. ¿Cómo enseñándoles a crear un presupuesto, llevándolos a abrir la cuenta de ahorro, a abrir la cuenta de banco y sentándolos frente a ese presupuesto, diciéndole el ingreso que va a llegar a tu vida tiene que pagar estos bills".

Tobon, directora del departamento de educación a la comunidad de la organización sin fines de lucro Consolidated Credit dice que cuando le pagamos todo a nuestros hijos adultos, le hacemos daño porque le quitamos la posibilidad de aprender a ser independientes financieramente. Aconseja enfocarse en ayudarles a hacer un presupuesto para alcanzar sus metas.

"Generalmente a esta edad, lo que ellos quieren es comprar una auto, ¿verdad? Para empezar a sentir esa independencia. Ok, vamos a sentarnos cuánto vale el carro, pero no es solamente comprar el carro.¿Cuánto es el pago mensual del seguro del carro? ¿Cuánto dinero vas a pagar en gasolina?", explica Tobon que se le debe ilustrar.

De esta manera ayudarás a tus hijos sin sacrificar tu bienestar financiero ya que cuando estás jubilado, los préstamos no abundan.

La misma encuesta reveló que el 58% de los padres dijeron que han sacrificado su propia seguridad financiera por el bien de sus hijos adultos. Algo que podría salirnos mal a la larga si terminamos convirtiéndonos en una carga para ellos porque no ahorramos suficiente dinero para nuestros años dorados.